分析家：3個偏執的高齡掌權者釀以伊危機

分析家指出，以色列和伊朗這波衝突，可能引發油價、中東局勢和伊朗內部動盪，這場危機背後，站著三個偏執的高齡領袖。

衛報專欄作家提斯多爾認為，這場由以色列點燃的危機本可避免。以軍發起空襲時，外交談判窗口並未完全關閉。

提斯多爾說，這場危機背後站著三個偏執的高齡掌權者，會害死大家。首先是七十五歲的以色列總理內唐亞胡，他早已不適任，卻藉著戰爭轉移國內對其貪腐指控的注意。以國加薩行動造成超過五點五萬巴勒斯坦人喪生，既未消滅哈瑪斯，也未救回全部人質，只留下滿目瘡痍。

同樣難辭其咎的是伊朗八十六歲最高領袖哈米尼。他領導的神權政體長期壓制社會自由、操縱選舉、迫害女權，國內民生凋敝，卻仍執意推進鈾濃縮計畫，給了以色列動武的口實。

第三個禍首就是七十九歲的川普。他在上個任期魯莽撕毀伊朗核協議，卻提不出可行的替代方案。當內唐亞胡主張攻擊伊朗時，川普的軟弱態度等同開綠燈。提斯多爾痛批川普在國際事務無知反覆，已成為全球安全重大威脅。

以色列總理內唐亞胡宣稱這次戰爭可能讓伊朗「政權更替」。但英國軍情六處前處長索爾斯說，「當國家遭遇外侮，反對派更難使力」，戰爭可能反而強化民眾對現今政權的支持。