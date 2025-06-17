以色列擬暗殺伊朗最高領袖哈米尼 被川普擋下

美聯社與路透報導，知情美國官員透露，以色列原本打算暗殺伊朗最高領袖哈米尼，但計畫被美國總統川普擋下。官員說，以色列前幾天知會川普政府有關刺殺哈米尼的行動計畫，白宮聽取簡報之後，向以色列官員表明川普的反對立場。

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）指出，儘管美國總統川普極力避免美國捲入以色列與伊朗的戰爭，但隨著局勢惡化與內部壓力升高，種種因素可能讓川普最終難以置身事外，這場衝突將成為其第二任期的關鍵考驗。

報導指出，川普曾拒絕以色列提出暗殺伊朗最高領袖計畫，顯示他不願開啟戰端，延續「美國優先、反對干預」外交主張。然而，戰局發展已超出他所能掌控。

川普不願捲入戰爭，但他深知國內政治風向複雜微妙，他在社群媒體發文說，美國與以色列突襲伊朗毫無關係。路透引述知情美國官員說，在美國人遭到攻擊之前，美國政府不會對付伊朗高層。

以色列總理內唐亞胡接受十五日播出的福斯新聞網專訪時，被問到以色列刺殺哈米尼計畫是否被川普打回票，並未直接回答，僅表示「我們做我們必須做的」。

內唐亞胡還說，伊朗曾兩度試圖暗殺川普，因川普擺明禁止伊朗提煉濃縮鈾，「他們想除掉川普，他被列為頭號敵人」。

內唐亞胡還表明，使伊朗出現「政權更替」雖不是以色列這次襲擊目標，「但可能是結果」，主因在於伊朗政權現在「很虛弱」。

川普也面臨黨內鷹派施壓。多名共和黨人士主張，美方應協助以軍摧毀福爾多核設施。他們認為，伊朗正處於罕見脆弱期，若不把握時機徹底破壞，未來恐再無良機。

川普十五日對伊朗提出嚴正警告說，切莫對中東地區的美軍基地展開報復，否則必定遭到美國全力反擊，「力道之大將是前所未見」。

ＣＮＮ說，川普標榜「交易的藝術」，但經不起現實外交考驗。這些挫敗凸顯川普未能有效主導全球地緣局勢。川普第二任期初本希望擔任和平締造者，但加薩人道危機未解，俄烏戰火持續升溫，伊朗與以色列衝突失控。