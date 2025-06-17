華爾街日報：伊朗透過中間人 尋求結束以伊衝突

華爾街日報十六日獨家引述幾名中東和歐洲官員報導，伊朗正透過阿拉伯世界的中間人向美國和以色列傳遞訊息，迫切表態尋求結束敵對行動，並重啟有關其核計畫的談判。伊朗官員說，若要讓談判繼續，美國需要譴責以色列攻擊。

報導說，伊朗向幾名阿拉伯官員說，只要美國不加入攻擊伊朗，伊朗對回到談判桌態度開放。伊朗也向以色列傳遞訊息說，克制暴力對雙方都有利。但以色列官員說，以軍已準備好至少為期兩周的襲擊。

路透和英國廣播公司報導，伊朗外交部發言人巴格赫里十六日說，伊朗國會正準備一項法案，以退出禁止核子擴散條約（NPT）。巴格赫里說，伊朗反對開發大規模毀滅性武器。巴格赫里說，若伊朗國會決定退出NPT，此舉將具有法律約束力。

阿拉伯官員說，沙烏地阿拉伯、卡達等波灣國家一直在遊說美國施壓以色列，迫使其停止戰鬥。官員警告，以伊若不回到談判桌，波灣能源資產面臨風險，可能嚴重衝擊石油市場和全球經濟。

以國摧毀一二○座飛彈發射器

伊朗十六日凌晨以飛彈襲擊以色列特拉維夫、海法等城市，至少再釀八人死亡、數棟民宅被毀。以色列軍方同日宣布，已殺死四名伊朗情報高官、摧毀逾一二○座飛彈發射器。以色列總理內唐亞胡十六日說，以國「控制德黑蘭上空」，正朝達成摧毀伊朗核子和彈道飛彈威脅的目標邁進。

伊朗媒體報導，西部一家醫院受嚴重破壞，德黑蘭附近有油田遭以色列炸彈轟炸、冒出濃濃黑煙。

伊朗新一波飛彈與無人機攻擊包含「數百枚」各式彈道飛彈，伊朗軍方曾對以色列居民發出警告，要求撤離以色列軍事與科研設施所在地區。以軍不久前也曾對伊朗民眾發出類似警告，提醒居住在武器生產設施附近的居民，暗示可能將有更多攻擊。

路透報導，攻擊當時影像顯示，特拉維夫上空可見數枚飛彈飛過，該市和耶路撒冷都響起爆炸聲。特拉維夫人口密集社區幾棟民宅遇襲，美國駐以大使館在該市的分館都被波及、輕微受損，但沒有使館人員受傷。

伊朗境內 發現以國無人機工廠

以色列時報並引述伊朗塔斯尼姆通訊社報導，伊朗安全部隊在國內發現一座三層樓高的以色列無人機工廠。報導指出，德黑蘭相信境內還存在其他類似據點，目前安全部隊正在對這些目標展開行動。

這已是以伊衝突升溫第四天。十五日，以色列中部著名的魏茲曼科學研究院就傳出遇襲，多處建築受損。儘管並未傳出傷亡，但歐洲新聞網十五日報導，該機構是以色列技術創新支柱之一，促進複雜的軍事系統發展，包括用於數據分析和作戰指導的人工智慧（AI）、無人機技術和自主系統等，可能因此被視為德黑蘭的戰略目標。歐洲新聞網說，對魏茲曼科學研究院受損，以媒並未展示相關圖片或損壞程度的細節。