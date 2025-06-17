伊朗人絕望逃離德黑蘭 加油站大排長龍

以色列十三日以來連續空襲伊朗，伊朗首都德黑蘭街頭十五日湧現大批逃難車潮，加油站大排長龍，當地居民宣稱「全市根本沒有避難所，不認為有任何地方可以避難。」，民眾只能出城逃命。

伊朗政府發言人穆哈杰拉尼說，「清真寺是所有人的避難所，地鐵也將開放，讓人們可以全天候獲得安全空間」，許多學校也可以用作避難所。

然而，許多人無法安心。路透報導，一名德黑蘭居民表示，「大家很擔心，大多數加油站擠滿人，因為大家打算離開城市」。其他居民也描述加油站人滿為患情況，且油品供應量明顯有限。

ＣＮＮ報導指出，許多人正前往較偏遠的北部裏海沿岸地區避難，但車潮造成德黑蘭通往北部的道路嚴重塞車。

絕望而困惑的伊朗人正在尋求指引。由於以色列空襲伊朗核子設施，住在德黑蘭近郊的廿八歲伊利亞說，「我最擔心的就是放射性物質外洩和核設施所在地區遭到轟炸。我還沒有收到任何官方指示」。

這次戰爭凸顯伊朗明顯缺乏戰爭準備，包括缺乏避難所或明確的空襲警報。紐約時報採訪了幾個伊朗民眾，他們表示不確定是否應該上班，或者學生是否應該去上學。伊朗許多學校正在舉行期末考。

在即時通訊群組裡，人們一片混亂。許多發言來自曾經歷一九八○年代兩伊戰爭的人，他們提供區分空襲聲音和防空攔截聲音的技巧。有些人連上網都有困難，因為網路愈來愈不穩定。