聽新聞
0:00 / 0:00

伊朗人絕望逃離德黑蘭 加油站大排長龍

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導
伊朗德黑蘭，大批民眾驅車前往加油站排隊加油。圖/取自@TheNewsSpark在X的照片
伊朗德黑蘭，大批民眾驅車前往加油站排隊加油。圖/取自@TheNewsSpark在X的照片

以色列十三日以來連續空襲伊朗，伊朗首都德黑蘭街頭十五日湧現大批逃難車潮加油站大排長龍，當地居民宣稱「全市根本沒有避難所，不認為有任何地方可以避難。」，民眾只能出城逃命。

伊朗政府發言人穆哈杰拉尼說，「清真寺是所有人的避難所，地鐵也將開放，讓人們可以全天候獲得安全空間」，許多學校也可以用作避難所。

然而，許多人無法安心。路透報導，一名德黑蘭居民表示，「大家很擔心，大多數加油站擠滿人，因為大家打算離開城市」。其他居民也描述加油站人滿為患情況，且油品供應量明顯有限。

ＣＮＮ報導指出，許多人正前往較偏遠的北部裏海沿岸地區避難，但車潮造成德黑蘭通往北部的道路嚴重塞車

絕望而困惑的伊朗人正在尋求指引。由於以色列空襲伊朗核子設施，住在德黑蘭近郊的廿八歲伊利亞說，「我最擔心的就是放射性物質外洩和核設施所在地區遭到轟炸。我還沒有收到任何官方指示」。

這次戰爭凸顯伊朗明顯缺乏戰爭準備，包括缺乏避難所或明確的空襲警報。紐約時報採訪了幾個伊朗民眾，他們表示不確定是否應該上班，或者學生是否應該去上學。伊朗許多學校正在舉行期末考。

在即時通訊群組裡，人們一片混亂。許多發言來自曾經歷一九八○年代兩伊戰爭的人，他們提供區分空襲聲音和防空攔截聲音的技巧。有些人連上網都有困難，因為網路愈來愈不穩定。

車潮 空襲 德黑蘭 塞車 加油站 伊朗 以色列

延伸閱讀

伊朗透過阿拉伯官員傳話，表示願意結束衝突，恢復核子談判

以色列伊朗連日交火 德黑蘭瀰漫死亡氣息…民眾急逃難

籲終結與以色列衝突 伊朗倡議人士、諾貝爾獎得主等領袖投書法媒

願和談換美國不參戰！伊朗向以色列釋放訊號：克制暴力對雙方有利

相關新聞

伊朗透過阿拉伯官員傳話，表示願意結束衝突，恢復核子談判

據中東及歐洲官員表示，伊朗官員已透過阿拉伯的中間人士，緊急暗示伊朗將尋求結束伊朗與以色列的這起衝突，並與美國恢復核子計畫...

華爾街日報：伊朗透過中間人 尋求結束以伊衝突

華爾街日報十六日獨家引述幾名中東和歐洲官員報導，伊朗正透過阿拉伯世界的中間人向美國和以色列傳遞訊息，迫切表態尋求結束敵對...

最怕美以聯手 荷莫茲海峽成伊朗籌碼

以色列和伊朗衝突持續擴大，分析指出，伊朗除靠飛彈與以色列周旋，關閉荷莫茲海峽也是選項，但上策仍是避免美以聯手並盡快結束戰...

以伊衝突最怕「史詩級石油危機」 油價、金價受市場關注

以色列與伊朗戰事升溫引發航空與旅行社相關個股遭賣壓空襲，市場憂心，油價上漲將壓縮航空股與旅行社股的獲利空間，金價也呈現波...

分析家：3個偏執的高齡掌權者釀以伊危機

分析家指出，以色列和伊朗這波衝突，可能引發油價、中東局勢和伊朗內部動盪，這場危機背後，站著三個偏執的高齡領袖。

以色列擬暗殺伊朗最高領袖哈米尼 被川普擋下

美聯社與路透報導，知情美國官員透露，以色列原本打算暗殺伊朗最高領袖哈米尼，但計畫被美國總統川普擋下。官員說，以色列前幾天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。