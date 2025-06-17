以色列要重塑區域秩序 迫使川普政府配合

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

一年前，以色列深陷加薩泥淖，四周環伺有伊朗撐腰的敵人，又得承受華盛頓要求停火的壓力。如今，以色列照自己的節奏重塑中東秩序，迫使川普政府配合，甚至把美國拖進區域烽火。

靠著一連串情蒐和強攻，以色列基本上已經癱瘓伊朗盟友哈瑪斯、真主黨的戰力，也促使敘利亞阿塞德政權倒台，如今更把戰火直接燒向德黑蘭。以色列藉著美方外交攻勢作掩護，不僅鎖定攻擊伊朗核武計畫，也有意癱瘓這個政體。

目前為止，這場攻擊並未演變成外界擔憂的全面衝突。但以色列當前的難題，是把眼前戰果轉化為永久排除伊朗威脅。伊朗擁有大量飛彈庫存，還結盟多方勢力，長年揚言要消滅這個猶太國度。當下最迫切的，就是更進一步摧毀伊朗核武計畫。若無法徹底癱瘓，伊朗反而可能加快造彈腳步。

伊朗 以色列

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