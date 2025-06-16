籲終結與以色列衝突 伊朗倡議人士、諾貝爾獎得主等領袖投書法媒

伊朗主要倡議人士和和諾貝爾獎得主等意見領袖今天投書法國媒體，呼籲終結伊朗和以色列的敵對行動，並敦促德黑蘭停止鈾濃縮活動，以利化解衝突。

法新社報導，這批倡議人士投書法國「世界報」（Le Monde）表示，「我們要求伊朗伊斯蘭共和國（Islamic Republic of Iran）立即停止鈾濃縮活動、雙方停止軍事敵對行動、停止對伊朗和以色列重要基礎設施的攻擊，並停止在兩國屠殺平民。」

署名者包括曾獲諾貝爾和平獎的伊朗律師艾巴迪（Shirin Ebadi）和穆哈瑪迪（Narges Mohammadi），以及在今年坎城影展（Cannes Film Festival）勇奪最高榮譽金棕櫚獎（Palme d'Or）的伊朗導演賈法潘納希（Jafar Panahi）和他的同事拉索洛夫（Mohammad Rassoulof）。

投書內容指出，「我們認為，持續的鈾濃縮活動以及伊朗伊斯蘭共和國和以色列政權之間的毀滅性戰爭，既不利於伊朗人民，也不利於全人類。」

倡議人士還要求伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）下台，並表示，伊朗現任領導人「缺乏解決國內危機和外部緊張局勢的能力。保衛這個國家和人民的唯一可靠方式就是讓現任當局下台。」