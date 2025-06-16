以色列伊朗連日交火 德黑蘭瀰漫死亡氣息…民眾急逃難

以色列13日攻擊伊朗軍事指揮階層與核設施後，伊朗也展開反擊，兩國持續交火且互有傷亡。伊朗首都德黑蘭一片混亂，民眾倉皇逃離或急尋避難所，有人指空氣中瀰漫死亡氣息。

英國「衛報」（The Guardian）報導，德黑蘭（Tehran）昨天下午4時剛過不久，25歲的納希德（Nahid）家中窗戶開始震動。以色列1枚飛彈擊中附近建築物，她家很快開始瀰漫煙霧。

納希德在德黑蘭一間電商公司擔任金融分析師，她透過簡訊告訴衛報：「這是大屠殺。爆炸不絕於耳。孩童嚎啕大哭，我們擔心許多平民已被殺害。空氣中瀰漫死亡氣息。我一直哭個不停。」

隨著以色列加強對德黑蘭的攻勢，炸彈如降雨般落在民宅和政府機關建築上，當地居民昨天開始倉皇逃離至郊區。

衝突持續升溫，伊朗當局宣布將開放德黑蘭的地鐵站和學校當作避難所。

德黑蘭市議會主席向藍（Mehdi Chamran）表示：「很遺憾，德黑蘭和其他城市都沒有避難所。」他敦促民眾利用隧道和地下室做為臨時防空洞。

納希德指出：「我們不確定清真寺、學校或地鐵站是否安全。如果我們被埋在底下怎麼辦？我和姊妹們會力勸父母跟鄰居離家避難。」

德黑蘭街頭一片混亂，民眾在轟炸中趁商店還沒關門急忙採買食物。

德黑蘭大學（University of Tehran）21歲學生瑞薩（Reza）提到，他和其他人去加油以離開這座城市，加油站大排長龍。他說：「人們在街上奔跑尖叫。現在外出極度危險，但我們別無選擇。」

德黑蘭民眾排隊加油或提款時，恐慌情緒開始蔓延；以色列的空襲與汽車爆炸攻勢雙管齊下，據報襲擊目標是伊朗核子科學家。伊朗的行動電話網路服務幾乎癱瘓，訊號時好時壞，人們難以聯繫親友。

智庫「中東與全球秩序中心」（Center for MiddleEast and Global Order）創辦人法托拉－尼加德博士（Dr Ali Fathollah-Nejad）談到：「這場戰爭恰逢（伊朗）國內情勢最嚴峻時刻，我們目前正面臨數十年來最重大經濟危機。」