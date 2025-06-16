願和談換美國不參戰！伊朗向以色列釋放訊號：克制暴力對雙方有利

華爾街日報16日獨家引述幾名中東和歐洲官員報導，伊朗正透過阿拉伯世界的中間人向美國和以色列傳遞訊息，迫切表態尋求結束敵對行動，並重啟有關其核計畫的談判。

時值以色列對伊朗展開猛烈空中行動，德黑蘭向幾名阿拉伯官員說，只要美國不加入對伊朗攻擊，伊朗對回到談判桌態度開放。伊朗也向以色列傳遞訊息說，克制暴力對雙方都有利。

但華爾街日報說，以色列戰機能自由飛越德黑蘭，伊朗反擊的損害又微乎其微，以色列領袖幾乎沒動力停止攻擊，預料先採取更多行動摧毀伊朗核設施，進一步削弱伊朗政權。以色列官員說，以軍已準備好至少為期兩周的襲擊。

曾與伊朗方面交談的阿拉伯外交官說，德黑蘭似乎押注以色列無法承受陷入消耗戰的後果，最終將被迫尋求外交解決方案。

一名阿拉伯官員說，伊朗人知道美國正支持以色列的防禦，也確信美國正為以色列提供後勤支持，但伊朗希望美國保證將不會參與襲擊。伊朗還告知阿拉伯官員，若與美國復談無望，伊朗可能加速發展其核計畫並擴大戰爭規模。

華爾街日報說，以色列已鎖定伊朗核設施和相關人員，以及其軍事領袖。上周末，以色列和伊朗已互相攻擊對方能源設施，使衝突進入新階段。雙方平民傷亡也正增加。

阿拉伯官員說，沙烏地阿拉伯、卡達和阿曼等波灣國家一直在遊說美國對以施壓、迫使其停止戰鬥。這些官員警告，以伊若不回到談判桌，衝突可能會擴大，使波灣能源資產面臨風險，可能嚴重衝擊石油市場和全球經濟。