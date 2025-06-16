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中東衝突升級 美參議員再提案限制川普向伊朗宣戰

中央社／ 華盛頓16日綜合外電報導

以色列伊朗持續交火，引發外界擔心這可能演變為更廣泛衝突之際，美國民主黨聯邦參議員凱恩（Tim Kaine）今天睽違數年再度提案，要求總統川普未經國會授權不得對德黑蘭動武。

路透社報導，多年來，維吉尼亞州的民主黨籍聯邦參議員凱恩，一直設法從白宮奪回國會授予美國對外宣戰的權力。

在2020年川普第一任期內，凱恩就已提出類似決議案，限制川普（Donald Trump）對伊朗開戰的權力。當時這項措施贏得一些共和黨議員支持，在國會參眾兩院獲得通過，但在川普動用否決權否決後，國會兩院未能取得推翻川普決定所需的2/3票數。

凱恩表示，他提出的最新戰爭權力決議案，凸顯美國憲法賦予國會而非總統唯一的宣戰權力，要求不論對伊朗採取何種敵意行動，都須經國會明確授予宣戰權力或使用軍事力量的具體授權。

凱恩發布聲明說：「與伊朗開戰不符合國家利益，除非那場戰爭對於捍衛美國絕對必要。我深感憂心，近來以色列與伊朗的敵對行動升級，可能迅速將美國捲入另一場無止盡的衝突。」

根據美國法律，戰爭權力決議案享有特殊待遇，意味參議院將須迅速審議和表決。

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