內唐亞胡拋震撼彈：川普去年競選2度遇暗殺 「伊朗是主謀」

紐約郵報報導，以色列總理內唐亞胡接受美國福斯新聞網（Fox News）專訪時宣稱，美國總統川普去年競選期間兩度遇刺，幕後兇手是伊朗。他說，川普是伊朗及其取得核武野心的頭號威脅，這就是伊朗這個流氓政權試圖暗殺川普的原因。

內唐亞胡說：「這些高喊『美國去死』的人，曾兩度試圖暗殺川普總統。」

內唐亞胡問道：「你們會想要這些人擁有核武，並有辦法將核武發射到你們的城市嗎？當然不想，所以我們是在自衛，我們也在保衛世界。」

福斯新聞主播拜爾（Brett Baier）似乎對內唐亞胡的言論感到吃驚，「你剛剛說伊朗兩度試圖暗殺川普總統。你是否有情報顯示，針對川普的暗殺企圖出自伊朗？」

內唐亞胡回答：「透過代理人，是的。透過他們的情報，沒錯。他們想要殺了他。」

美國安全機構從未將這兩起暗殺意圖和伊朗聯繫，但川普去年9月在演說中暗示，伊朗是幕後黑手。伊朗領導層堅決否認涉及這些事。

內唐亞胡隨後又說，川普不是他們的唯一目標，但川普是伊朗政權的頭號對手。他說：「你看，他們也曾試圖暗殺我，但我只是川普的小夥伴。他們理解，對於伊朗將核武變成武器並使用，川普是大威脅。」