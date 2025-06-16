以色列軍方稱「完全控制德黑蘭上空」 摧毀伊朗3分之1地對地飛彈發射器
以色列軍方發言人宣布，以國已「完全控制（伊朗首都）德黑蘭上空」，並摧毀伊朗約1/3的地對地飛彈發射器。
英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，以軍發言人德弗林（Effie Defrin）在記者會提到，自以色列上週對伊朗展開攻勢來，以方已摧毀伊朗逾120座地對地飛彈發射器，約占總數1/3。
德弗林指出，以色列空軍光昨晚就摧毀逾20座地對地飛彈發射器，這些發射器原本預定在「幾分鐘後」對以國發射飛彈。
他還談到，以色列也針對伊朗中部城市伊斯法罕（Isfahan）約100個軍事目標發動一波攻勢，部署約50架戰機襲擊飛彈儲存設施、發射器和指揮中心。
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