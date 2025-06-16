快訊

影／賓士路口猛撞！左轉重機斷兩截 騎士「噴飛骨折」影片曝光

影／颱風來會滅村！高雄大樹黑色光電板「吃掉山林」 空拍畫面曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

戰火第4天首曝數據 以軍：摧毀3分之1伊朗飛彈發射器 攔截8成以上彈道飛彈

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
以色列特拉維夫西邊的布內布拉克遭伊朗飛彈襲擊，16日可見有建築被毀。法新社
以色列特拉維夫西邊的布內布拉克遭伊朗飛彈襲擊，16日可見有建築被毀。法新社

以色列伊朗互轟，16日進入第4天。以色列耶路撒冷郵報同日報導，以色列軍方當天首次發布以、伊開打以來，對伊朗彈道飛彈擊落成功率的統計，指出其成功率為80%到90%，僅有約5%到10%的伊朗彈道飛彈實際擊中住宅區。

另據法新社16日報導，以軍發言人德弗林報透過電視聲明說，以色列已藉由出動逾50架戰鬥機和飛機執行襲擊，摧毀逾120座伊朗地對地飛彈發射器，相當於伊朗政權擁有總數的3分之1。

耶路撒冷郵報說，伊朗15日夜間至16日凌晨再度攻擊後，又造成8名以色列平民喪命，讓目前以色列死者達到24人，還有1人失蹤，預計將被宣布為死亡。

彈道飛彈 伊朗 以色列

延伸閱讀

以色列總理拋震撼彈：川普2024年兩度遇刺 伊朗是幕後黑手

北京籲以色列、伊朗 為重回對話談判創造條件

伊朗再襲以色列 美國駐特拉維夫領事館遭波及受損

新飛彈突防以色列 分析：伊朗恐用荷莫茲海峽籌碼「避免美以聯手才是上策」

相關新聞

以色列總理拋震撼彈：川普2024年兩度遇刺 伊朗是幕後黑手

美國總統川普去年競選總統期間，曾兩度遭暗殺未遂，以色列總理內唐亞胡今天指控伊朗是策劃這兩起暗殺事件的幕後黑手

伊朗外交部：國會準備提案 退出禁止核子擴散條約

路透和英國廣播公司（BBC）16日報導，伊朗外交部發言人巴格赫里當天說，伊朗國會正準備一項法案，以退出禁止核子擴散條約（...

以色列為何開戰？以軍官曝伊朗「祕密計畫」：幾天內就可造15枚核彈

以色列13日空襲伊朗核設施後，兩國持續交火。為何以色列要攻擊伊朗？紐約時報16日更新的報導指出，以色列官員將襲擊伊朗形容...

美國航空母艦突改航線！越南接待取消 傳因「緊急作戰需求」奔中東

路透引述消息人士報導，越南原訂本週為美國航空母艦尼米茲號舉行的接待行程已取消；另外根據船舶追蹤機構MarineTraff...

以伊衝突第4天 以色列增至24死、伊朗至少224人殞命

以色列總理辦公室表示，與伊朗爆發衝突這4天來，德黑蘭當局已對以國發射370枚彈道飛彈跟數以百計的無人機，造成以國至少24...

戰火第4天首曝數據 以軍：摧毀3分之1伊朗飛彈發射器 攔截8成以上彈道飛彈

以色列和伊朗互轟，16日進入第4天。以色列耶路撒冷郵報同日報導，以色列軍方當天首次發布以、伊開打以來，對伊朗彈道飛彈擊落...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。