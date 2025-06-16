戰火第4天首曝數據 以軍：摧毀3分之1伊朗飛彈發射器 攔截8成以上彈道飛彈

以色列和伊朗互轟，16日進入第4天。以色列耶路撒冷郵報同日報導，以色列軍方當天首次發布以、伊開打以來，對伊朗彈道飛彈擊落成功率的統計，指出其成功率為80%到90%，僅有約5%到10%的伊朗彈道飛彈實際擊中住宅區。

另據法新社16日報導，以軍發言人德弗林報透過電視聲明說，以色列已藉由出動逾50架戰鬥機和飛機執行襲擊，摧毀逾120座伊朗地對地飛彈發射器，相當於伊朗政權擁有總數的3分之1。

耶路撒冷郵報說，伊朗15日夜間至16日凌晨再度攻擊後，又造成8名以色列平民喪命，讓目前以色列死者達到24人，還有1人失蹤，預計將被宣布為死亡。