以伊衝突第4天 以色列增至24死、伊朗至少224人殞命

以色列總理辦公室表示，與伊朗爆發衝突這4天來，德黑蘭當局已對以國發射370枚彈道飛彈跟數以百計的無人機，造成以國至少24人身亡。伊朗據報至少也有224人喪生。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，根據以色列當局的聲明，自13日與伊朗爆發衝突至今天上午為止，以國有24人喪命、592人受傷，其中10人重傷。

據報導，伊朗投射物成功擊中以色列30處地點。

伊朗官媒引述衛生部昨天的說法指出，伊朗13日以來至少有224人殞命。