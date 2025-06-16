伊朗外交部：國會準備提案 退出禁止核子擴散條約

路透和英國廣播公司（BBC）16日報導，伊朗外交部發言人巴格赫里當天說，伊朗國會正準備一項法案，以退出禁止核子擴散條約（NPT）。巴格赫里補充說，伊朗仍反對開發大規模毀滅性武器。

巴格赫里說，若伊朗國會決定退出NPT，此舉將具有法律約束力。

美國和伊朗原定15日舉行最新一輪核會談，但以色列13日空襲伊朗核設施後，以、伊兩國持續交火，前述核會談也取消。巴格赫里重申，在目前形勢下談判沒有意義，指稱美國是以色列攻擊的共謀。

巴格赫里也說，若要讓談判繼續，美國需要譴責以色列攻擊。

BBC指出，伊朗向來堅稱其核計畫是和平性質，但以色列拒絕接受此說法。