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北京籲以色列、伊朗 為重回對話談判創造條件

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸外交部發言人郭嘉昆呼籲以色列和伊朗立即採取措施，推動緊張局勢儘快降溫，為重回對話談判解決問題的正軌創造條件。（路透）
大陸外交部發言人郭嘉昆呼籲以色列和伊朗立即採取措施，推動緊張局勢儘快降溫，為重回對話談判解決問題的正軌創造條件。（路透）

大陸外交部16日呼籲以色列伊朗立即採取措施，推動緊張局勢儘快降溫，防止地區陷入更大的動盪，為重回對話談判解決問題的正軌創造條件。

以色列國防軍13日凌晨對伊朗發動名為「崛起之獅」的軍事打擊行動，出動200架戰機，投放約330枚炮彈，襲擊伊朗全境包括核設施在內的100多個目標。多名伊朗軍事高層和頂尖核科學家喪命。

以色列表明空襲會持續數日，德黑蘭稱此舉為宣戰，誓言實施無限制回擊，並已發射數百枚導彈，中東爆發全面戰爭的風險由此升高。

北京是否認為伊以衝突可能擴大或升級為更廣泛的戰爭？大陸外交部發言人郭嘉昆周一在例行記者會上強調，北京對以色列襲擊伊朗並導致軍事衝突驟然升溫深感擔憂。他表示，中國呼籲各方立即採取措施，推動緊張局勢儘快降溫，防止地區陷入更大的動盪，為重回對話談判解決問題的正軌創造條件。

郭嘉昆指出，如果以色列同伊朗的衝突持續升級甚至擴大，中東地區國家將首先深受其害。他表示，中國外長王毅已分別同伊朗外長阿拉格齊、以色列外長薩爾通電話，呼籲伊以雙方通過對話解決分歧，有關各方應該立即採取措施為衝突升級踩剎車、為緊張局勢降溫。

郭嘉昆說：「我要強調，武力無法帶來持久的和平，任何國際爭端都應該通過對話協商來解決。秉持共同安全的理念，才能徹底解決各方的合理關切。中方將繼續同有關各方保持溝通，勸和促談，避免地區局勢進一步動盪。」

王毅14日先後與伊朗外長和以色列外長通話。王毅在與以色列外長薩爾通話時表示，北京主張以對話協商解決國際爭端，並反對以色列違反國際法武力襲擊伊朗。

王毅指出，以色列、伊朗都是中東重要國家，以伊關係牽動中東戰和全局。當務之急是立即採取措施避免衝突升級，防止地區陷入更大動盪，迴歸外交手段解決問題的軌道。

在與伊朗外長阿拉格齊通話時，王毅則表示，北京譴責以色列侵犯伊朗的主權、安全和領土完整，並稱以色列對伊朗核設施的攻擊可能造成災難性後果。

伊朗 以色列

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