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伊朗再襲以色列 美國駐特拉維夫領事館遭波及受損

中央社／ 德黑蘭/特拉維夫/杜拜16日綜合外電報導
圖為以色列特拉維夫遭襲建築。 路透
圖為以色列特拉維夫遭襲建築。 路透

伊朗今天表示，已「成功」對以色列發動一波飛彈攻擊。美國駐以色列大使赫克比說，美國駐特拉維夫領事館因伊朗飛彈在附近落地產生的衝擊波而受到輕微損壞。

美聯社報導，赫克比（Mike Huckabee）在社群媒體X發文表示，美方人員均未受傷，但位於特拉維夫（Tel Aviv）的領事館和位於耶路撒冷（Jerusalem）的大使館會關閉一整天，以防萬一。

官方伊朗通訊社（IRNA）引述伊斯蘭革命衛隊（IRGC）聲明報導，「伊斯蘭革命衛隊新一波攻擊行動…讓飛彈成功有效擊中」以色列境內目標。以色列搜救人員說，有4人喪命、多座城市的住宅大樓受損。

伊朗今天也矢言持續對以色列重要目標執行更多「毀滅性」行動，「直到徹底毀滅為止」。

法新社報導，隨著這兩個宿敵之間的衝突加劇，伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）今天在國會發表演說，呼籲所有公民放下歧見，團結對抗以色列。

裴澤斯基安說：「所有現存的分歧、議題和問題今天都必須擱置一旁，我們必須團結一致，堅定對抗這樣的種族滅絕犯罪侵略。」

路透社報導，裴澤斯基安今天還表示，伊朗無意發展核武，但會堅持擁有發展核能與研究的權利，重申最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）禁止大規模毀滅性武器的宗教命令。

伊朗 以色列

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