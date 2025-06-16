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以色列為何開戰？以軍官曝伊朗「祕密計畫」：幾天內就可造15枚核彈
以色列13日空襲伊朗核設施後，兩國持續交火。為何以色列要攻擊伊朗？紐約時報16日更新的報導指出，以色列官員將襲擊伊朗形容為「先發制人」行動，認為伊朗正祕密打造核武。
一名匿名以色列軍事官員指出，以色列對伊朗空襲的目標已放在伊朗核計畫相關要素，以及伊朗政權的長程飛彈能力。該官員說，根據以色列情資，伊朗此前持續推進一項組建核武的祕密計畫，且伊朗擁有足夠材料，能在幾天之內打造15枚核彈。
紐時說，該官員並未提供支持前述評估的細節。過去也未有跡象顯示伊朗打算攻擊以色列。根據伊朗衛生部門，伊朗總計已有至少224人死於以色列空襲，至少1200人受傷。伊朗對以色列的襲擊則至少已造成12人死亡，皆為平民。
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