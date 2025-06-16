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伊朗議長爆「內鬼通外敵」！擬組伊斯蘭聯軍對抗以色列

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
伊朗首都德黑蘭15日遭遇以色列空襲，濃煙直竄天際。路透
伊朗首都德黑蘭15日遭遇以色列空襲，濃煙直竄天際。路透

金融時報報導，以色列伊朗的衝突邁入第四天，伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad-Bagher Ghalibaf）16日表示，部分針對伊朗的攻擊並非由以色列軍方直接發動，而是「伊朗內部滲透者」所為。伊朗改革派總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）同日呼籲伊朗團結一致、擱置內部分歧，並重申對其核計畫的堅定立場。

卡利巴夫16日在議會表示：「敵人發動的一部分打擊......是在內部滲透者協助下完成。」伊朗當局稍早逮捕兩名涉嫌為以色列效力的特工，並且查獲爆裂物與無人機零件。

伊朗警方已針對部分被判定用於協調此類攻擊的秘密地點展開突襲，卡利巴夫也呼籲民眾通報任何可疑活動。

裴澤斯基安16日在國會表決新任經濟部長人事案表示，「今天，我們比以往任何時候都更需要團結與凝聚力，過去存在的所有分歧與問題，現在都應該被擱置。」

裴澤斯基安還強調，伊朗無意發展核武，但沒有任何國家可以剝奪伊朗擁有核能的權利。

裴澤斯基安補充，伊朗已向其他伊斯蘭國家「伸出兄弟之手」，「現在大多數國家都與我們站在一起」。

每日郵報報導，伊朗資深官員雷札伊（Mohsen Rezaei）告訴伊朗官媒，德黑蘭希望聯手「土耳其、沙烏地阿拉伯、巴基斯坦與其他國家」，共同成立「伊斯蘭聯軍」因應對抗以色列的行動。

伊朗 以色列

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