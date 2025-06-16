快訊

以色列為何開戰？以軍官曝伊朗「祕密計畫」：幾天內就可造15枚核彈

太熱了...新北高溫氣象署急發橙色燈號 淡水老農疑中暑送醫亡

台東飆39.2度！ 4縣市亮高溫燈號 恐逾36或38度

聽新聞
0:00 / 0:00

伊朗徹夜發動飛彈攻勢 以色列至少新增5死100傷

中央社／ 特拉維夫16日綜合外電報導
伊朗今天在拂曉前以飛彈攻擊以色列特拉維夫（Tel Aviv）與港口城市海法（Haifa），摧毀多棟住宅。 法新社
伊朗今天在拂曉前以飛彈攻擊以色列特拉維夫（Tel Aviv）與港口城市海法（Haifa），摧毀多棟住宅。 法新社

伊朗今天在拂曉前以飛彈攻擊以色列特拉維夫（Tel Aviv）與港口城市海法（Haifa），摧毀多棟住宅，讓本週出席G7峰會的領袖們更憂心這兩個宿敵之間的戰火擴大為區域衝突。

路透社報導，以色列國家緊急服務機構表示，伊朗最新一波攻擊造成至少5人喪生，使本月13日以來的死亡人數增至至少18人。

這波徹夜攻擊也導致至少100人受傷。這是伊朗為報復以色列針對其核子與彈道飛彈計畫的率先攻擊而發動的連串反擊之一。

緊急服務當局表示，海法正進行搜救工作，當地約有30人受傷，數十名急救人員已趕往遇襲區域。媒體報導，有人在港口附近一座發電廠看到火光。

影像畫面顯示，多枚飛彈飛越特拉維夫上空，當地及耶路撒冷都可聽到爆炸聲。特拉維夫一個人口稠密的社區內，多棟住宅大樓在一次襲擊中被摧毀，距離美國大使館分館數百公尺的旅館及其他附近住家窗戶都被震碎。美國大使表示，建築受到輕微損壞，但無人受傷。

警報在當地時間凌晨4時過後不久響起，當時在特拉維夫公寓裡的31歲廚師泰特爾邦（GuydoTetelbaun）說：「像往常一樣，我們走進對街的（防空洞）。沒幾分鐘，（防空洞的）門就被炸開了。」

他還說：「有幾個滿身是血、全身是傷的人走進來。等到平靜下來，我們回到公寓時，發現公寓損壞得很嚴重…牆壁塌陷，玻璃也碎光了。」

伊朗革命衛隊（Revolutionary Guards）表示，這次最新攻擊採用新方法，導致以色列多層次防禦系統互相攻擊。

革命衛隊表示，這次行動使用的策略和能力，使得飛彈成功且最大程度命中占領區的目標。

伊朗 以色列

延伸閱讀

以色列與伊朗持續互轟：川普施壓伊朗達成核協議、反對以色列刺殺伊朗最高領袖

空襲警報大作航班停飛 以色列大批遊客度假泡湯

中東局勢惡化 以色列伊朗雙雙放話造成更大破壞

大陸駐伊朗使館：領事辦證窗口暫停對外辦公

相關新聞

以色列為何開戰？以軍官曝伊朗「祕密計畫」：幾天內就可造15枚核彈

以色列13日空襲伊朗核設施後，兩國持續交火。為何以色列要攻擊伊朗？紐約時報16日更新的報導指出，以色列官員將襲擊伊朗形容...

伊朗議長爆「內鬼通外敵」！擬組伊斯蘭聯軍對抗以色列

金融時報報導，以色列與伊朗的衝突邁入第四天，伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad-Bagher Ghalibaf）16...

外媒分析：三個憤怒的老男人 可能害死我們所有的人！

分析人士指出，以色列和伊朗這三天的衝突，已遠超過去年「精確打擊」的規模，戰火直接延燒進入伊朗境內。以國總理宣稱要推翻「壓...

以色列與伊朗持續互轟：川普施壓伊朗達成核協議

以色列在上週向伊朗發動「崛起雄獅」（Operation Rising Lion）攻擊行動後，雙方在近三日持續互轟，是繼去年以伊空襲衝突後，兩國再一次的危機升高。以色列軍方表示，已摧毀伊朗納坦茲（Natanz）的主要鈾濃縮設施，同時也擊斃了革命衛隊情報首長卡茲米（Mohammad Kazemi）；而伊朗方面則表示，以軍空襲波及平民，目前已知至少224人喪生、其中有9成是一般民眾。雙方衝突目前尚未減緩，國際油價也因此持續上漲，漲幅一度超過5%。而根據美國官員的透露，以色列曾向川普表明「已準備好暗殺伊朗最高領袖哈梅內伊的計畫」，但遭到川普政府反對，以防中東局勢一發不可收拾。與此同時G7會議於6月15日在加拿大展開，預料如何緩解以伊衝突，將會是本次高峰會的重點之一。

伊朗再襲以色列 美國駐特拉維夫領事館遭波及受損

伊朗今天表示，已「成功」對以色列發動一波飛彈攻擊。美國駐以色列大使赫克比說，美國駐特拉維夫領事館因伊朗飛彈在附近落地產生...

新飛彈突防以色列 分析：伊朗恐用荷莫茲海峽籌碼「避免美以聯手才是上策」

自6月13日以色列發動先制打擊以來，伊朗與對方相互攻擊進入第4天。分析指出，伊朗除靠飛彈與以色列周旋，關閉荷莫茲海峽也是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。