外媒分析：三個憤怒的老男人 可能害死我們所有的人！

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經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
墨西哥城15日進行抗議活動，示威者高舉川普和內唐亞胡頭像，並在前額上寫下「種族滅絕」。路透
墨西哥城15日進行抗議活動，示威者高舉川普和內唐亞胡頭像，並在前額上寫下「種族滅絕」。路透

分析人士指出，以色列伊朗這三天的衝突，已遠超過去年「精確打擊」的規模，戰火直接延燒進入伊朗境內。以國總理宣稱要推翻「壓迫伊朗人民的殘暴伊斯蘭政權」，企圖打一場能引經濟動盪的消耗戰，拖垮德黑蘭政府。

如意算盤打得響？

根據前英國軍情六處處長、現為金融時報專欄作家索爾斯（John Sawers）的說法，「當國家遭遇外侮，反對派更難使力」，反而強化民眾對現今政權的支持。他警告，就算哈米尼倒台，也不要期待出現親西方的自由派政府，由於反對派勢弱，最可能的結果是軍方接管，或陷入像利比亞、敘利亞般的分裂亂局。

伊朗境內的庫德人、阿拉伯人、俾路支人，甚至是已融入主流社會的亞塞拜然人，都能讓這個波斯人口僅勉強過半的國家重新陷入民族主義亂局，恐怖組織還可能趁亂坐大。伊拉克是幸運案例，但自海珊被推翻以來，也歷經20年的動盪和重建，才擁有相對的穩定。

危險三人組？

衛報專欄作家提斯多爾（Simon Tisdall）認為，這場由以色列主動點燃的危機本可避免。當轟炸機群撲向伊朗領空時，外交談判的窗口並未完全關閉。

他預測，以色列持續的非法空襲，非但無法實現其宣稱的徹底摧毀伊朗核計畫的目標，反而可能刺激德黑蘭加速核開發。

提斯多爾指出，這場危機背後站著三位偏執的高齡掌權者，會害死大家。首先是75歲的以色列總理內唐亞胡，他早已不適任領導職位，卻藉著戰爭轉移國內對其貪腐指控的注意力。以國加薩行動造成超過5.5萬巴勒斯坦人喪生，既未消滅哈瑪斯，也未救回全部人質，只留下滿目瘡痍。

其次是同樣難辭其咎的86歲伊朗最高領袖哈米尼。他領導的神權政體長期壓制社會自由、操縱選舉、迫害女權運動者，國內明明民生凋敝，卻仍執意推進鈾濃縮計畫，無疑給了以色列動武的口實。

他痛批的第三個人就是79歲的川普。他在上個任期魯莽撕毀伊朗核協議，卻提不出可行的替代方案。當內唐亞胡主張對伊朗發動全面攻擊時，川普的軟弱態度等同開綠燈。提斯多爾痛批川普在國際事務上的無知與反覆，已成為全球安全的重大威脅。

外界現在憂慮的伊朗對荷姆茲海峽的威脅。這條全球能源大動脈受阻將引發油價飆升，給本已脆弱的世界經濟帶來衝擊。提斯多爾提出，各國的避險之道是，不倚賴川普領導的美國，採取獨立自主的外交路線。

伊朗 以色列

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