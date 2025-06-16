歐盟執委會主席勸尼坦雅胡：面對伊朗外交是最佳選擇

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩表示，她今天告訴以色列總理尼坦雅胡，外交手段終究是應對伊朗的最佳方式。不過她沒有呼籲立即停火。

法新社報導，范德賴恩（Ursula von der Leyen）說，她在與尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）通電話時，雙方都同意，「伊朗不應擁有核武，這點是毫無疑問的」。

她在加拿大卡納納斯基斯（Kananaskis）舉行的七大工業國集團（Group of Seven）峰會記者會上說：「當然，我認為，就長期而言，透過談判達成解決方案是最佳選擇。」

以色列13日突然對伊朗發動大規模軍事攻擊，而伊朗則以一連串的飛彈與無人機回擊以色列。

范德賴恩曾批評以色列在加薩的攻擊行動，但她把這場新衝突的責任歸咎於伊朗；她指出，聯合國核子監督機構本週稍早發現伊朗未履行其義務。

范德賴恩說：「在這種情況下，以色列有權自我防衛。伊朗是導致區域不穩定的主要根源。」

她說，G7峰會討論烏克蘭議題的同時，也應一併討論伊朗危機，因為烏克蘭遭受伊朗出售給俄羅斯的無人機攻擊。

她說：「由伊朗設計與製造的同款無人機與彈道飛彈，正在不分青紅皂白地攻擊烏克蘭與以色列的城市。因此，這些威脅必須一併處理。」

共同出席記者會的歐盟理事會（European Council）主席柯斯塔（Antonio Costa）說，現在是「該給外交一個空間的時候」，「為緩和以色列與伊朗之間的緊張情勢提供機會」。