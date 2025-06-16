影／伊朗人逃難潮曝光！德黑蘭民眾擠爆加油站 哀嘆「全市沒避難所」

以色列13日以來連續空襲伊朗造成超過200人喪生，首都德黑蘭街頭15日湧現大批逃難車潮，加油站大排長龍，還有當地居民透露「全市根本沒有避難所」，民眾只能爭相出逃。

一名德黑蘭居民在給路透的影片中表示：「大家很擔心，大多數加油站都擠滿人，因為大家打算離開城市。」其他居民也描述加油站人滿為患的艱難情況，而且加油站的供應量明顯有限。

另一名居民透露：「我們無處可躲，整座城市根本沒有任何避難所，我不認為有任何地方可以避難。」

CNN報導指出，許多人正前往較偏遠的北部裏海（Caspian Sea）沿岸地區避難，但居民告訴CNN，因為大量車輛湧出，通往北部的道路已經嚴重塞車，難以前行。

▶️Long lines formed at Tehran's gas stations as citizens rushed to fill up their vehicles shortly after Iran launched missiles and drones against targets in Israel.https://t.co/ahtK5bVzMg pic.twitter.com/Y1vHbKxPH9 — Voice of America (@VOANews) 2024年4月15日