幾無牽制 以色列照自己的節奏重塑中東秩序

一年前，以色列深陷加薩泥淖，還有伊朗撐腰的敵人環伺四圍，又得承受華盛頓要求停火的壓力。

如今，以色列照自己的節奏重塑中東秩序，迫使川普政府跟著配合；以色列擴大對伊朗的攻勢，可能顛覆全球市場、改寫地緣政治，甚至把美國拖進區域峰火。

靠著一連串大膽情蒐和強攻，以色列基本上已經癱瘓伊朗盟友哈瑪斯、真主黨的戰力，也促使敘利亞阿塞德政權倒台，如今更把戰火直接燒向德黑蘭。

以色列藉著美方外交攻勢作掩護，不僅鎖定攻擊伊朗核武計畫，也有意在癱瘓這個神權政體。

目前為止，這場攻擊並未演變成外界擔憂的全面衝突。伊朗雖向以色列發射多波飛彈反擊，但作用有限。以色列領導層和安全體系已開始討論，一場足以改寫現有秩序的「勝利」是否近在眼前。

但以色列當前的難題，是把眼前戰果轉化為永久排除伊朗威脅。伊朗擁有大量飛彈庫存，還結盟多方勢力，長年揚言要消滅這個猶太國度。當下最迫切的，就是更進一步摧毀伊朗核武計畫。

以軍這幾天以空襲和滲透行動摧毀伊朗空防，幾乎能想打哪裡就打哪裡，只不過伊朗的核子設施深埋地下、地點分散，目前仍未受到大規模破壞。以色列上周五表示，已重創納坦茲（Natanz）地下設施，這基地內部設有離心機、電控室及其他支援設施好幾層的鈾濃縮廠房。

要徹底達成目標，以色列必須摧毀仍未真正出手的福爾多（Fordow）加固鈾濃縮設施，並鏟除伊朗可能已分散各地的濃縮鈾庫存。若無法徹底癱瘓，伊朗反而可能加快造彈腳步。

前美國情報官員、現任「大西洋理事會」專家潘尼可夫（Jonathan Panikoff）說︰「以色列和伊朗的未來，都取決於這場衝突結束時伊朗是否還擁有核武計畫。若計畫仍在，伊朗重建並向區域擴張的影響力則無損；若計畫遭到鏟除，將開啟20多年來前所未見的新局面。

截至周日下午，以軍 50 小時連番轟炸超過 250 個目標；川普政府至今並加干涉，這是美國數十年來外交慣例一大轉變。自 1956 年蘇伊士危機以來，華府一向在力挺以色列之際，也會適時要求節制，以免戰事失控。

更大的掣肘其實來自以國內部。戰事拖了 20 個月，許多人已經疲乏。社會雖普遍支持打擊伊朗，但大量後備軍人一再被召回，工作和家庭都被打亂。

不滿情緒又因國內政治對內唐亞胡領導的分歧而加劇：清除軍方和國安體系異己、強推司法改革，以及遲遲無法終結加薩戰事，都讓原本在戰爭目標上較為團結的民意出現裂痕。

耶路撒冷「以色列民主研究所」所長普萊斯納（Yohanan Plesner）說，雖然民眾已顯疲倦，但大家都明白，最關鍵的戰場仍是對伊朗的衝突。研究所4月調查顯示，超過一半的猶太裔以色列人支持攻打伊朗。

普萊斯納說，以色列樂見伊朗政權垮台，但那不該是目標。當前更重要的是，要把手上的軍事成果轉成外交成果。

隨著加薩遍地廢墟、兒童挨餓的畫面不斷曝光，國際社會對以色列的支持已大幅流失。以色列近日擴大軍事行動，卻在長期封鎖後僅少量配給糧食，引發強烈批評，也讓以色列益形孤立，未來數年恐承受外交後座力。

特拉維夫「國家安全研究所」伊朗問題專家西特里諾維茲（Danny Citrinowicz）表示，若伊朗能持續以飛彈轟擊以色列城市，被迫關閉空域，當下「初期戰果」的興奮情緒也可能很快反轉。

對內唐亞胡來說，最大難題是把在伊朗拿到的戰術成果，化為成更宏觀的戰略勝利。伊朗雖然受挫，但依舊是個龐大、強硬的對手。以色列高層和川普都希望趁虛將伊朗逼上談判桌，但德黑蘭也可能拒談。