快訊

113年十大死因出爐！癌症連續43年居首 「蓄意自我傷害」重返前十名

川普擋下以色列暗殺伊朗最高領袖！ 美方暗示踩「1紅線」才考慮

抓不勝抓！外籍女子持觀光、學生簽證入台 日租套房賣淫

馬克宏訪格陵蘭 反對俄羅斯調解以色列與伊朗衝突

中央社／ 巴黎/哥本哈根15日綜合外電報導

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天在訪問格陵蘭給予支持期間表示，俄羅斯缺乏挑調解以色列伊朗之間危機的公信力，拒絕美國總統川普提出的建議。

川普今天接受美國廣播公司新聞網（ABC News）訪問時表示，他對於俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）調停以色列和伊朗之間的衝突一事持開放態度，馬克宏則表示他反對這樣的構想。蒲亭出兵烏克蘭時，曾拒絕川普試圖促成俄烏停火的努力。

馬克宏說：「我不認為目前正捲入高強度衝突、多年來都決定不遵守聯合國憲章（UN Charter）的俄羅斯能作為調停者。」

馬克宏還說，法國並未參與以色列對伊朗發動的任何攻擊。

路透社報導，馬克宏在前往加拿大出席七大工業國集團（G7）峰會前，造訪丹麥自治區格陵蘭。格陵蘭有權宣布獨立，而川普揚言要接管這座北極島嶼。

馬克宏在與丹麥總理佛瑞德里克森（MetteFrederiksen）和格陵蘭總理尼爾森（Jens-FrederikNielsen）召開的記者會上表示，這座島嶼受到「掠奪性野心」威脅，其處境對全體歐洲人來說可謂一記警鐘。

馬克宏說：「格陵蘭是非賣品，不可被奪取。」他還表示，他在出訪前已與川普談過，會在G7峰會上和他談論格陵蘭議題。

他說：「我相信有有一條明確的道路，可以透過合作而不是挑釁或對抗，來共創更美好的未來。」

然而，馬克宏說他最終仍質疑美國會入侵格陵蘭。

他說：「我不認為美國這個盟友和朋友，最終會對另一個盟友做出侵略性的行動。」還說他認為「美國依然致力於北大西洋公約組織（NATO）和我們關鍵且歷史性聯盟關係中」。

川普曾表示，他想要讓美國接管這座礦產豐富、戰略位置重要的北極島嶼，且不排除使用武力。副總統范斯（JD Vance）今年3月曾訪問駐格陵蘭美軍基地。

馬克宏是川普直接威脅要「拿下」格陵蘭後，首位訪問格陵蘭的外國領袖。

根據法國公眾意見機構（IFOP）為NYC.eu所做、昨天公布的民調，77%的法國人和56%美國人不同意美國併吞格陵蘭，43%的法國人支持法國使用軍事力量阻止美國入侵格陵蘭。

伊朗 以色列

延伸閱讀

川普再喊「讓中東再次偉大」 PTT笑翻：這招已經用到沒新鮮感了

TACO再跪？路透曝美中倫敦會談內幕：川普延關稅90天、軍用稀土中國仍死守

「普亭打給我」川普：美國可能將涉入以伊衝突 他可當和事佬

抗衡川普覬覦 馬克宏訪格陵蘭展現歐洲團結與支持

相關新聞

衝突升級！以伊互轟 全球最大天然氣田大火

自十三日起，以色列與伊朗已連三天互打，這對中東宿敵正陷入報復螺旋。美伊核談判東道主的阿曼也宣布，原定十五日舉行的第六輪核...

川普擋下以色列暗殺伊朗最高領袖！美方暗示踩1紅線才考慮

路透引述兩名知情美國官員透露，以色列近日向美方提出一項計畫，準備暗殺伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Kh...

以色列伊朗最新戰況一次看！川普看好「打一仗後」談成協議

以色列與伊朗的致命衝突持續，美國總統川普於當地時間15日表示，相信以伊「很有可能」達成協議，但也不諱言「有時他們需要打一...

不演了！ 以色列總理：伊朗政權超虛弱 很可能出現政權更替

以色列與伊朗這對中東宿敵自13日互轟。以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）15日接受美國福斯新聞（...

川普稱以色列和伊朗可能要先「打一打」再談

美國總統川普表示，以色列和伊朗最終「有機會談成協議」結束衝突，但兩邊恐怕還得「再打一打」才會真正走向談判。

以色列防禦利器「鐵穹」的造價和運作原理？它有弱點！

「鐵穹」飛彈防禦系統，希伯來文是Kippat Barzel，被公認為以色列國防武器庫中最重要防禦利器之一。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。