伊朗控以色列攻擊外交部建築 3天襲擊釀224死
伊朗今天指控以色列蓄意襲擊德黑蘭一棟外交部大樓，稱這波「殘酷的」空襲造成數名平民受傷。伊朗衛生部今天表示，以色列連3天空襲伊朗，已造成224人死亡、1200多人受傷。
法新社報導，伊朗副外交部長哈蒂柏札德（SaeedKhatibzadeh）在社群平台X上發文表示：「以色列這個犯罪政權對伊朗外交部一棟大樓發動蓄意且殘酷的攻擊。」他還附上拍到窗戶爆裂、碎片散落一地的影片。
哈蒂柏札德說：「這場攻擊造成數名平民受傷。」
另外，伊朗衛生部發言人克爾曼普爾（HosseinKermanpour）在X上寫道：「猶太復國主義政權侵略65個小時後，已造成1277人受傷，另有224名婦女、男子與兒童殉難。」他又說，90%的死者是平民。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言