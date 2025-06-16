川普擋下以色列暗殺伊朗最高領袖！美方暗示踩1紅線才考慮
路透引述兩名知情美國官員透露，以色列近日向美方提出一項計畫，準備暗殺伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei），但遭到美國總統川普明確否決。這名美國官員稱，在美國人遭到攻擊之前，美國政府不會對伊朗高層究責。
美聯社報導稱該官員指出，以方曾向川普政府表示，他們已擬定一套可信的行動方案成功刺殺哈米尼。然而，美方在白宮聽取簡報後明確告知以方，川普反對這項行動。
這名官員告訴路透：「伊朗人現在殺了美國人嗎？沒有。在那之前，我們甚至不會考慮對他們的政治領導層究責。」
這名不具名官員表示，白宮方面極力避免以色列對伊朗核計畫的軍事行動演變為更大規模的區域衝突，而暗殺哈米尼恐引爆全面戰爭，進一步破壞區域穩定，對美方而言無異於火上加油。
美聯社報導指出，以色列總理內唐亞胡接受福斯新聞採訪，問及這項暗殺計畫時，他並未正面回應白宮是否否決此案。他表示，「但我可以告訴你，我認為我們會做該做的事，也會去做需要做的事。我相信美國知道什麼對他們最有利。」
衛報報導，隨著以色列與伊朗的致命衝突邁入第四天，美國總統川普於當地時間15日稍早在社群發文表示：「現在有很多通話和會面正在進行。我做了很多事，卻從沒得到任何認可，但沒關係，人民都懂。讓中東再次偉大！」
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