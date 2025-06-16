川普稱以色列和伊朗可能要先「打一打」再談

美國總統川普表示，以色列和伊朗最終「有機會談成協議」結束衝突，但兩邊恐怕還得「再打一打」才會真正走向談判。

川普周日從白宮出發前往加拿大參加 G7 領袖峰會時告訴記者：「有時候他們得先打一打，但我們看看接下來怎樣。」他補充：「我認為達成協議的機率不小。」

以色列正示意不會鬆手，誓言摧毀德黑蘭的核武能力；伊朗也加緊報復。雙方互相轟炸，以色列周日空襲德黑蘭，伊朗則連續發射無人機和飛彈。

這場衝突恐在即將舉行的 G7 峰會再添裂痕，法國總統馬克宏等領袖已敦促雙方降溫，避免演成區域大戰。高峰會登場前，全球主要經濟體已因美國關稅和俄烏戰爭關係緊繃。

油價也受牽動。周一亞洲早盤，布蘭特原油一度漲 5.5%。

華府一再強調沒有參與以方攻勢，外界仍關注美國是否可能對伊朗動武。專家指出，以色列難以單靠自己摧毀伊朗福爾多關鍵核子設施。

川普在周日播出的 ABC 專訪中說，美國「可能」捲入衝突，但目前尚未參戰。他還已否決以色列斬首伊朗最高領袖哈米尼的計畫。美國高層官員透露，以色列官員表示他們有機會這麼做。