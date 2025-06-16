以色列伊朗最新戰況一次看！川普看好「打一仗後」談成協議

以色列與伊朗的致命衝突持續，美國總統川普於當地時間15日表示，相信以伊「很有可能」達成協議，但也不諱言「有時他們需要打一仗才能解決」。另外，多家外媒報導，川普阻止以色列暗殺伊朗最高領袖哈米尼的計畫，但是以方強烈否認相關報導。

川普15日於白宮外、準備前往於加拿大的G7峰會，問及打算如何緩和兩國升高的衝突，川普回答：「我希望能達成一項協議。我認為現在是談判的時機，我們會看看會發生什麼事，但有時他們得打一仗才行。」

川普補充：「我認為很有可能會有協議。」他還表示，美國和伊朗「處得非常好」，並認為以色列和伊朗「非常尊重對方」。不過川普拒絕回答是否要求以色列停止空襲伊朗。

美國有線電視新聞網（CNN）彙整截至以色列時間16日凌晨最新進展如下：

根據伊朗國營媒體報導，伊朗於15日晚間對以色列發動「新一波飛彈與無人機攻擊」。伊朗準官方媒體梅爾通訊社（Mehr）報導，此次行動被命名為「真誠承諾行動3」（Operation True Promise 3），包含「數百枚各式彈道飛彈」，目標為以色列的住宅建築與基礎設施。

伊朗軍方對以色列居民發出警告，要求民眾撤離以色列軍事與科研設施的地區。數小時前，以色列軍方也曾對伊朗民眾發出類似警告，提醒居住在武器生產設施附近的居民，這可能暗示接下來將有更多攻擊。

以色列時報引述伊朗塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）報導，伊朗安全部隊在國內發現一座三層樓高的以色列無人機工廠。報導指出，德黑蘭方面相信國內還存在其他類似據點，目前安全部隊正在對這些目標展開行動。

以色列打擊伊朗中部地區地對地飛彈發射基地。以色列國防軍15日表示，以軍空軍也攻擊並摧毀德黑蘭的軍事目標。伊朗副外長哈蒂柏札德（Saeed Khatibzadeh）15日表示，首都德黑蘭的外交部大樓亦遭擊中，造成數人受傷。此外，伊朗精銳革命衛隊情報首長卡茲米（Mohammad Kazemi）及其副手當日稍早遇襲喪生。

以色列國土防衛司令部（IDF Home Front Command）16日凌晨警告民眾，鑑於伊朗可能即將發射飛彈，請務必保持在防空避難所附近待命。這項警報不代表伊朗已經發射飛彈，而是顯示新一波攻擊可能即將展開。

兩名美國官員告訴CNN，川普否決以色列提出暗殺伊朗最高領袖哈米尼的計畫。以色列總理內唐亞胡及其發言人強烈否認有此計畫的報導。