以色列防禦利器「鐵穹」的造價和運作原理？它有弱點！

「鐵穹」飛彈防禦系統，希伯來文是Kippat Barzel，被公認為以色列國防武器庫中最重要防禦利器之一。

這套旨在保護以色列平民免受空襲的全天候機動防禦系統自2011年3月全面運作，專門透過發射發射飛彈攔截來襲火箭彈和其他短程威脅。

以色列國防部表示，系統已多次升級並「成功阻止無數火箭襲擊以色列社區」。

鐵穹系統由以色列國營的Rafael先進防禦系統公司研發，並獲美國的資金支持，華府至今仍持續金援。

以色列國防軍指出，鐵穹整合多種功能：包括技術本身、攔截來襲火箭的機械裝置、操作系統的士兵，以及監督整個網絡的指揮官。

它如何運作？

實務上，鐵穹利用雷達追蹤來襲火箭，並判斷其飛行軌跡是否威脅到保護區域，例如戰略要地或人口中心。若火箭構成威脅，指揮控制中心便會發射塔米爾（Tamir）飛彈進行攔截。

系統不會對保護區外的目標開火，通常會忽略那些不危及人員或建築物的火箭，任其落地，以節省開支，因為攔截彈的造價也很高。

根據美國國會研究服務處2023年報告，鐵穹是一種機動式反火箭、反迫擊砲和反火砲系統，可攔截2.5至43英里（約4至70公里）的來襲武器。

估計以色列全國至少部署10組鐵穹系統，每組可防禦60平方英里（約155平方公里）的居住區域。每組配備3至4部發射裝置，每部發射裝置最多可搭載20枚塔米爾攔截彈。

美國智庫戰略國際研究中心估算，單是一組鐵穹系統的生產成本超過1億美元（約台幣30億美元）。自2011年鐵穹服役以來，美國已提供以色列數十億美元資金，用於採購發射裝置、攔截彈、聯合生產成本以及日常維護。

這些資金大多由美國國會撥款，兩黨多數議員始終支持對以色列鐵穹系統的資助。

鐵穹並非100%有效，毫無弱點。 分析人士警告，這套防禦系統在應對密集的火箭襲擊時可能遭遇挑戰。

美國智庫歐洲政策分析中心2021年6月曾指出，鐵穹可能難以抵禦「飽和」攻擊，也就是從多方向同時發動的飛彈攻勢，以癱瘓鐵穹防禦網。