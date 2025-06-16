伊朗新一波飛彈攻勢 以色列：多個地點遭到擊中

中央社／ 耶路撒冷15日綜合外電報導

以色列軍方表示，伊朗今天展開最新一波飛彈攻勢，擊中境內數個地點。消防隊通報地中海岸一棟住宅大樓遇襲。

法新社報導，軍方告訴民眾可以離開避難所之後不久隨即在聲明中表示：「伊朗發動最新一波砲火後，民防司令部（Home front Command）已派出搜救團隊前往以色列境內數個遭擊中地點。」

搜救人員表示，消防隊正趕往遭到「直接擊中」的一處海岸建築。

以色列緊急醫療救護組織紅色大衛之星（MagenDavid Adom）公布其團隊部署在沿海城巿海法（Haifa）的畫面顯示，多輛汽車起火、一棟住宅建築外牆因爆炸而被掀開。

法新社記者報導，從遠處就可以看到海法巿區上竄的濃煙。

紅色大衛之星表示，已協助運送這起攻擊的多名傷者。

護理人員古爾（Shira Gur）表示，她被派到以色列北部一個城巿，當地「一棟建築和多部車輛據報因遭到一枚火箭襲擊而起火」。

為摧毀德黑蘭防衛能力並癱瘓其核計畫，以色列13日對伊朗發動空襲，擊中核子和軍事設施，擊斃其高階指揮官和頂尖原子科學家，並有數十名平民喪生。

以色列當局表示，伊朗夜間發動報復性飛彈攻擊，至少造成10人死亡，使得自從13日展開軍事回應以來，境內死亡人數來到13人，另有380人受傷。

伊朗媒體引述衛生部報導，至少128人命喪以色列13、14日攻勢，另有數百人受傷。

伊朗 以色列

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