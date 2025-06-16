川普：以色列伊朗將很快達成協議實現和平

中央社／ 華盛頓15日綜合外電報導

美國總統川普今天嚴厲警告伊朗不要對美國在中東的目標進行報復，同時預測以色列與伊朗將「很快」達成協議，結束不斷升級的衝突。

法新社和美聯社等媒體報導，川普在社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）說：「伊朗和以色列應該達成協議，而且將會達成協議。」他表示，針對此事現在「有很多通話和會議正在進行中」，並說這兩個長期敵對國家可能「很快」就能實現和平。

以色列和伊朗連續第3天交火，川普清晨發文說，美國「與對伊朗的攻擊毫無關係」。不過因為以色列強大武器庫大部分由美方提供，伊朗認為美國難辭其咎。

川普表示：「如果伊朗以任何形式對我們發動攻擊，美國武裝部隊的全般兵力和威勢將以前所未見的程度降臨到你們頭上。」

路透社報導，川普接受美國廣播公司新聞網（ABC News）訪問時表示，伊朗想要達成協議，還說以色列的襲擊會使其加速。他說：「這樣的事情必須發生…他們想談判，而且他們會談判。實際上，這可能迫使協議更快達成。」

川普還說，他與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）昨天在電話中討論中東局勢，通話內容多集中在中東衝突，而不是俄烏戰爭。

根據美國廣播公司記者史考特（Rachel Scott）的報導，川普談及普亭將居中調解時說：「他準備好了。他為此打電話給我。我們為此談了很久。我們討論這件事，比討論他所面臨的情況還要久。我相信這件事將會得到解決。」

伊朗 以色列

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