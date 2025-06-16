聽新聞
0:00 / 0:00
會以伊外長 王毅表態 譴責以色列侵犯伊朗
以色列與伊朗衝突持續升級，中國大陸外交部長王毅十四日分別與伊朗外長阿拉奇及以色列外長薩爾通話，明確譴責以色列侵犯伊朗主權，強調當務之急是立即採取措施避免衝突升級，回歸外交手段解決問題。
新華社報導，王毅向阿拉奇表示，中方明確譴責以色列侵犯伊朗主權、安全及領土完整，反對針對伊朗官員並造成平民傷亡的粗暴攻擊。特別是攻擊伊朗核設施開創危險先例，有可能造成災難性後果。
王毅在與薩爾通電話時表示，中方主張任何國際爭端都應通過對話協商解決，反對使用武力和制裁手段，尤其是國際社會仍在尋求政治解決伊朗核問題的情況。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言