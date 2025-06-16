會以伊外長 王毅表態 譴責以色列侵犯伊朗

以色列與伊朗衝突持續升級，中國大陸外交部長王毅十四日分別與伊朗外長阿拉奇及以色列外長薩爾通話，明確譴責以色列侵犯伊朗主權，強調當務之急是立即採取措施避免衝突升級，回歸外交手段解決問題。

新華社報導，王毅向阿拉奇表示，中方明確譴責以色列侵犯伊朗主權、安全及領土完整，反對針對伊朗官員並造成平民傷亡的粗暴攻擊。特別是攻擊伊朗核設施開創危險先例，有可能造成災難性後果。

王毅在與薩爾通電話時表示，中方主張任何國際爭端都應通過對話協商解決，反對使用武力和制裁手段，尤其是國際社會仍在尋求政治解決伊朗核問題的情況。