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G7峰會開幕 將討論中東危機 英國派軍機赴中東

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導

美國總統川普等七大工業國集團（G7）和受邀出席的南韓總統李在明、澳洲總理艾班尼斯、歐盟執委會主席范德賴恩及墨西哥總統薛恩鮑姆等全球主要國家領袖，出席十五至十七日在加拿大舉行的G7峰會，會中將商討中東危機。

與會的英國首相施凱爾十五日說，已與川普、以色列總理內唐亞胡和其他國家領袖通話討論舒緩中東緊張的作為。范德賴恩十四日也與川普通話，談到中東緊張及其對全球能源市場帶來的影響，還有美歐密切協調應對中東地緣政治情勢的必要性。

英國正向中東派出皇家空軍飛機和其他軍力增援。施凱爾提到，「我們長久以來對伊朗的核計畫感到擔憂，也的確承認以色列擁有自衛權，但我絕對清楚，現在的緊張需降溫。區域現勢更廣泛升級的危機很大」。他還說，預料G７峰會中將出現「激烈討論」。

路透十五日報導，德國外長瓦德福表示，德國、法國和英國正準備好就德黑蘭的核計畫立刻與伊朗會談。

英國 伊朗 以色列

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