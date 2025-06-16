以色列丕變 走向中東區域霸權

華盛頓郵報十四日引述中東問題分析家報導，以色列此次對伊朗的襲擊顯示，總理內唐亞胡已掙脫以色列國內外對他的多個束縛。幾十年來，以色列的中東政策原本較傾向圍堵、克制以及發動短期、速戰速決的戰爭，如今顯示已朝向對中東各地全面投射武力。

該報導說，從以色列襲擊伊朗的規模以及「膽量如此之大」看來，已使以下這個新的情勢變得很清楚，即過去可能令內唐亞胡及以色列綁手綁腳的多項限制，現在已不復存在。

幾位中東分析家認為，以色列攻擊伊朗核子和軍事設施，並針對性殺死多名伊朗高階軍官和科學家，是以色列改變幾十年政策的最新跡象。該轉變自前年十月七日以色列與巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯開戰以來一直持續。拜登政府的國防部高官史特勞說，世界要明白在以哈開戰後，以色列人已反覆表明他們對生存風險的容忍度已更低。

曾為七位美國國務卿提供中東問題諮詢的米勒說，不僅以色列安全機構內部發生轉變，長期執政的內唐亞胡思考上也歷經轉變。內唐亞胡曾避免動武，但現在似乎樂於領導以色列成為中東區域霸權。

伊朗在中東的盟友已接連受挫。專門研究伊朗及其盟友的前以色列軍事情報官員希特里諾維奇說，「當你沒有敘利亞、沒有哈瑪斯也沒有真主黨，你幾乎可以為所欲為」。但他也警告，以色列沒有充分長期規畫；以色列攻擊擴及伊朗能源領域，進行無止境的消耗戰，「然後呢？」