衝突升級！以伊互轟 全球最大天然氣田大火

自十三日起，以色列與伊朗已連三天互打，這對中東宿敵正陷入報復螺旋。美伊核談判東道主的阿曼也宣布，原定十五日舉行的第六輪核談判確定取消。美國總統川普則在「真實社群」的發文中透露，「現在正進行許多通話和會談。我做出很多作為，卻從未居功，但沒差，人民會理解。讓中東再次偉大！」

川普十五日接受美國廣播公司（ＡＢＣ）訪問時又說，儘管美國「此時此刻沒介入」以伊衝突，但仍不排除未來涉入的可能性。

華爾街日報十四日更引述一位以色列官員報導，斬首行動名單無上限，就算是伊朗最高領袖哈米尼。

以色列的空襲，十四日一度導致位於伊南的布什爾省全球最大天然氣田「南帕爾斯氣田」發生大火。伊朗是僅次於美俄的全球第三大天然氣生產國，年產量約達二七五○億立方公尺。路透當天報導指出，以色列襲擊的第一天並未對伊朗至關重要的石油及天然氣產業造成損害，攻擊氣田反映出這場衝突出現嚴重升級。

法新社同日引述以色列當局報導，以因伊朗還擊而喪生的人數已增至十四人，傷者也已達三九○人。另據同日伊朗官媒最新報導，十三、十四日兩天在襲擊中罹難的死者至少達一二八人、約九百人受傷。

以方聲稱，針對德黑蘭的伊朗國防部總部、伊朗核設施及機密的國防創新與研究組織等目標進行打擊。伊朗石油部則說，以色列攻擊德黑蘭兩座燃料庫，其中一座是德黑蘭西北方的沙赫蘭燃料庫。

對以伊互轟，美國總統川普十四日在真實社群寫道，「以色列-伊朗的這場戰爭應該結束」。川普當天和俄羅斯總統普亭通話後，在真實社群發文。

川普說，「（與普亭的）這次通話持續約一小時，他覺得、就跟我一樣，以色列-伊朗這場戰爭應結束」。這是川普一月廿日回任後，美俄領袖已知第四度通話。

對此，克里姆林宮在聲明中表示，中東情勢的危險升級，當然是兩人交換意見的焦點。普亭強調，莫斯科願在以伊間扮演調人的角色。兩位領袖在通話時仍未排除讓美伊核談判重啟的可能性。

伊朗外長阿拉奇十五日與其他國家外交官會面時指稱，「我們是保護自己，我們的防禦措施完全正當。防禦手段是我們對侵略的回應。要是（以色列的）侵略行為停止，我們的回應自然也會停止」。

阿拉奇表明，以色列自十三日以來的攻擊已「跨越新紅線」，且襲擊伊朗在波斯灣的南帕爾斯氣田與設施背後目的，在於使這場戰爭擴大至伊朗以外的地區。他還宣稱，德黑蘭有新證據顯示，區域內的美軍部隊為以色列此次的行動提供支援。

不過川普十五日又一次在真實社群發文重申，美國與正針對伊朗的攻擊「無關」，且一旦美方受到伊朗任何形式的攻擊，美國武裝部隊將使出全力以空前的規模對伊朗發動攻擊。他同日稍晚再發文，呼籲以伊應達成「一項交易」。