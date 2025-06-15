川普：可能介入以伊衝突 對普亭當調解者持開放態度
美國總統川普今天告訴ABC News，美國可能介入以色列與伊朗的衝突，他對俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）擔任調解者一事持開放態度。
美國廣播公司新聞網（ABC News）報導，川普受訪時表示，「我們有可能介入」以色列和伊朗之間持續不斷的衝突，但川普也重申，美國「目前尚未介入」這場衝突。
川普還指出，他對普亭擔任衝突調解者一事持開放態度，「他已經準備好了。他致電給我談論此事。我們就此進行長談」。
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