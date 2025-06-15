伊朗再射飛彈 以色列總理：將為殺害平民付出代價
以色列與伊朗持續激烈交火，以國總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）今天表示，伊朗將為殺害以色列平民「付出沉重代價」。
法新社報導，以色列第二大城特拉維夫（Tel Aviv）附近濱海城市貝特雁（Bat Yam）一處住宅大樓稍早被飛彈擊中，內唐亞胡視察現場時說道：「伊朗將為謀殺平民和婦孺付出非常沉重的代價。」
美聯社報導，根據以色列非營利的緊急醫療救護組織「紅色大衛之星」（Magen David Adom），伊朗從昨晚至今天發動的襲擊至少導致10人喪命，以國死亡總數因此增至13人。
以色列軍方今天偵測到伊朗向以國發射新一波飛彈後，便指示平民避難。
以軍發布聲明指出，發現伊朗向以色列發射飛彈後，以國境內多個地區響起警報，空軍進行攔截和打擊以消除威脅。
另外，伊朗媒體今天報導，以色列6月13日及14日對伊朗的襲擊行動至少造成128人殞命，其中包括婦女與孩童，還有數百人受傷。
當地媒體也提到，伊朗首都德黑蘭市中心今天傳出爆炸，位於德黑蘭的警察總部也遭以色列空襲擊中。
伊朗當局已經宣布，清真寺、地鐵站及學校從今晚起充當為避難所。
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