伊以繼續互相轟炸 川普稱衝突「很容易結束」

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儘管多方呼籲克制緩和局勢，但以色列伊朗之間的襲擊與轟炸仍在繼續。伊朗取消了與美國原定周日在阿曼的第六輪核談判，稱在以色列炮火下談判「毫無意義」。

以色列：對伊朗的襲擊將繼續

周六至周日，以色列方面對伊朗進行了一系列轟炸，襲擊了一座國防設施和多個燃料庫。以色列軍方表示，其空軍在周六夜間襲擊了德黑蘭「80多個」據點。

伊朗方面表示，以色列在過去數小時襲擊了其儲油設施，引發火災，並襲擊伊朗國防部。伊朗半官方的塔斯尼姆通訊社（Tasnim）稱，以色列的襲擊於周六引發火災後，伊朗已經部分暫停了南帕爾斯氣田（South Pars）的生產。該氣田是世界最大天然氣田。

一位以色列官員表示，以色列在伊朗仍有大量目標，並拒絕透露此次襲擊將持續多久。

以色列軍方已經警告居住在軍事設施附近的伊朗人撤離。

川普：「我們可以輕易結束這場衝突」

川普贊揚了以色列攻勢，同時否認了伊朗有關美國參與其中的指控。伊朗外長阿拉格奇（Abbas Araqchi）此前稱，以色列的襲擊得到了美國的支持和協助。

這位美國總統還警告德黑蘭，不要將報復範圍擴大到美國設施、美國利益。

「如果我們受到伊​​朗任何形式的攻擊，美國武裝部隊將以前所未有的規模對你們進行全力打擊，」川普在其社媒「真相社交」（Truth Social）上寫道。他還表示，「不過，我們可以輕易地在伊朗和以色列之間達成協議，結束這場血腥衝突！！！」

周日晚些時候，川普再次發帖稱，伊朗和以色列「很快」將實現和平，表示很多會談正在進行，兩國「需要達成協議，也一定會達成協議」。

美國一直在與伊朗談判，試圖要求德黑蘭承諾嚴格限制其核計劃。伊朗則稱其核計劃純屬民用。而以色列認為伊朗核計劃具有作為武器的潛力，構成了生存威脅。

以色列方面又有十人喪生

在以色列，伊朗最新一波襲擊始於周六晚11點後不久，當時耶路撒冷和海法拉響了空襲警報，約百萬人躲進防空設施。周日凌晨，導彈劃破長空，爆炸聲在特拉維夫和耶路撒冷回蕩。伊朗軍方周日表示，襲擊了以色列戰機的加油站，以報復以色列此前的襲擊。

與伊朗結盟的胡塞武裝也表示，已向特拉維夫附近的雅法（Jaffa）發射彈道導彈。這是首次有伊朗盟友聲稱加入戰鬥。

以色列當局表示，在周六夜間、周日凌晨至少10人在伊朗襲擊中喪生，其中也包括3名兒童，另有超過140人受傷。自伊朗發動報復性襲擊以來，以色列方面有至少13人喪生，超過350人受傷。

擔憂長期衝突

在數十年的敵對和代理人衝突之後伊朗、以色列這兩個宿敵重新直接激烈交火，引發了人們對可能席捲整個中東地區的長期衝突的擔憂。

以色列總理內唐亞胡誓言要打擊「哈梅內伊政權的每一個目標」，而伊朗方面則警告稱將採取「更猛烈、更強有力的反擊」。

國際原子能機構周四宣布伊朗違反了《不擴散核武器條約》。以色列表示，其目標是阻止伊朗發展核武器，並消除其彈道導彈能力。

德國總理梅爾茨（Friedrich Merz，又譯作「默茨」）周日透過其發言人表示，伊朗「絕不能擁有核武器」。德國政府發言人科內柳斯（Stefan Kornelius）在一份聲明中表示，默茨是在與阿曼蘇丹的通話中發表上述言論的。兩位領導人一致認為，有必要「防止衝突蔓延」。

塞浦路斯：伊朗要求我們向以色列傳達信息

塞浦路斯總統赫里斯托杜里迪斯（Nikos Christodoulides）周日表示，伊朗已要求塞浦路斯向以色列傳達「一些信息」，但沒有透露其詳細內容。其總統辦公室表示，赫里斯托杜里迪斯在周日與內唐亞胡進行了交談，還與埃及、阿聯酋和希臘領導人進行了交談。此前，塞浦路斯外交部長已於周五晚間與伊朗外長對話。

赫里斯托杜里迪斯還表示，他對歐盟對中東危機的遲緩反應感到不滿。他說，塞浦路斯是歐盟成員國中距離中東最近的國家，周五和周六晚，在塞浦路斯各地都能看到伊朗發射的襲擊以色列的導彈。塞浦路斯已經要求召開歐盟外交事務理事會特別會議。

塞浦路斯已主動提出協助從該地區撤離第三方國民，並呼籲各方避免採取可能加劇衝突的行動。

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