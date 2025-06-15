「讓中東再次偉大！」 川普喊以色列、伊朗一定達成協議

美國總統川普15日在自創社群媒體真實社群寫道，伊朗和以色列應達成協議，而且一定會達成協議，就像他曾透過與美國的貿易促使印度和巴基斯坦達成協議一樣。

川普說，以色列和伊朗同樣很快就會實現和平，「現在正進行許多通話和會議。我做了很多，卻從未居功，但沒關係，人民會理解。讓中東再次偉大！」

川普另提到，在他第一任期，塞爾維亞和科索沃激烈交鋒，隨時可能開戰，但「我阻止了它」；另一事例是埃及和衣索比亞曾爭奪一座尼羅河的大壩，「由於我介入，至少目前是和平的」。