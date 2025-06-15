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我外交部：駐外館處協助以色列及伊朗台灣人離境

中央社／ 台北15日電

外交部指出，以色利與伊朗衝突情勢持續升溫，兩國均已關閉空域，駐以色列代表處當地時間15日上午協助14名滯留以國且有意離境的台灣人搭乘專車，經以色列及約旦中部陸路邊關安抵約旦，並由駐約旦代表處提供後續返國協助，目前約旦首都安曼機場已恢復開放。

外交部今天晚間透過新聞稿指出，另依據兼轄伊朗的駐杜拜辦事處瞭解，伊朗境內目前共有9名台灣人，外交部、相關駐外館處、德黑蘭台貿中心與台灣人間均保持密切聯繫，以全力協助有意離境的台灣人。

由於中東區域緊張情勢未歇，外交部再次籲請台灣民眾，近期避免前往以色列及伊朗等地，而正在當地從事商旅活動的台灣人務必提高警覺，注意自身安全，並請主動與台灣相關駐外館處取得聯繫。

外交部表示，民眾在以色列如果遭遇急難或緊急事故，請撥打駐以色列代表處急難救助電話；如在伊朗遭遇急難或緊急事故，請撥打駐杜拜辦事處急難救助電話，或外貿協會駐德黑蘭台貿中心電話，也可以撥打外交部「旅外國人緊急服務專線」，以獲得及時協助。

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