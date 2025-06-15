以色列連兩天攻擊加薩走廊 醫療機構估至少57死
加薩走廊醫療機構指出，以色列今天對當地的炮擊和空襲造成至少12名巴勒斯坦人死亡，昨天也有至少45人喪命，其中許多人死於加薩人道主義基金會的援助物資發放地點附近。
路透社報導，加薩走廊（Gaza Strip）艾爾瓦達醫院（Al-Awda Hospital）的醫護人員說，至少有3人在試圖接近那札林走廊（Netzarim Corridor）附近的加薩人道主義基金會（GHF）援助點時被以色列炮火炸死，並有數十人受傷。
此外，還有2人在前往加薩走廊南部拉法（Rafah）另一處援助物資發放地點的途中喪生。
醫護人員表示，空襲也導致加薩走廊北部貝特拉希亞鎮（Beit Lahiya）7人死亡。以色列軍方尚未立即發表評論。
當地醫療機構昨天指出，以色列的炮火及空襲造成加薩走廊有至少45名巴勒斯坦人殞命。
以色列軍方上週曾警告巴勒斯坦人，不要在當地時間傍晚6時至清晨6時之間靠近通往GHF援助物資發放地點的道路，還說這些道路為軍事禁區。GHF則聲稱，所有物資發放中心昨天都沒開放。
以色列部分解除將近3個月的全面封鎖後，GHF於5月底開始在加薩走廊發放糧食，但為了取得這些食品，許多巴勒斯坦人死於幾乎每天都會發生的槍擊事件。
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