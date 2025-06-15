快訊

詩人鄭愁予傳辭世、享耆壽91歲 經典詩句「我達達的馬蹄」學子皆讀過

中職／超補！悍將大巨蛋打4場 吸9.5萬人帶財破8000萬

台中21歲「黑戶」青年成長背景離奇 伸援手里長感嘆：只有其父能解答

中東衝突恐擴大 大埃及博物館再延遲開幕

中央社／ 開羅14日綜合外電報導

全世界最大考古博物館「大埃及博物館」（GEM）原訂7月3日舉行正式開幕典禮，但埃及當局今天宣布，由於地區緊張局勢升高，期待已久的開幕典禮將再次延遲。

法新社報導，這座位於吉薩金字塔（GizaPyramids）區附近的大型超現代建築風格博物館，多年來因政治不穩定、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情等因素一再延遲開幕。

占地50公頃的「大埃及博物館」，歷時20年建造，耗費12億美元（約新台幣354億元）。正式開幕後，將成為全世界最大單一文明考古博物館，是巴黎羅浮宮（Louvre）、紐約大都會博物館（New York'sMetropolitan）面積的2倍大，為大英博物館（BritishMuseum）的2.5倍。

埃及總理馬德布利（Mostafa Madbouly）在今天記者會中表示，盛大的開幕式將延遲至今年最後一季。

原訂7月3日的開幕典禮，美國前總統拜登（JoeBiden ）和西班牙國王菲利佩六世（King Felipe VI）等世界領袖與政要都受邀出席。

此時正值伊朗以色列展開兩國史上最激烈交火，這引發外界疑慮，擔心中東地區可能處於衝突擴大的邊緣。

伊朗 以色列

延伸閱讀

美旅遊禁令擬新增36國 非洲最多

《美國大都會博物館名作展》6/14台北故宮登場！高更、雷諾瓦真跡搶先看

未展先轟動！故宮北院「美國大都會博物館名作展」預售狂銷10萬張 開箱5大展區

美大都會名作故宮登場 賴清德總統與馬唯中同框合影

相關新聞

以色列過去48小時籲美國參戰打伊朗！川普說話了

政治新聞網Axios於當地時間14日報導，兩名以色列官員透露，以色列在過去48小時內已要求川普政府加入打擊伊朗，目的摧毀...

以色列發布警告 對伊朗居民撤離武器設施附近

路透15日報導，一位以色列軍方發言人在社群媒體X以阿拉伯文和波斯文發文說，以色列當天對居住在伊朗武器設施附近的伊朗居民發...

英國派軍機增援中東 德外長籲伊朗與歐洲三強立即會談

七大工業國集團（G7）領袖15日將在加拿大展開高峰會。英國首相施凱爾飛往加拿大時說，他已和美國總統川普、以色列總理內唐亞...

以色列連兩天攻擊加薩走廊 醫療機構估至少57死

加薩走廊醫療機構指出，以色列今天對當地的炮擊和空襲造成至少12名巴勒斯坦人死亡，昨天也有至少45人喪命，其中許多人死於加...

王毅促以伊外交解決戰火 明州州長：只有北京能促和談

以色列和伊朗恐爆發全面戰爭，面對中東緊張局勢，中國表態了。中國外交部長王毅昨分別與以色列和伊朗外長通電話，明確告訴以色列...

以色列總理喊話伊朗人民「起義」 猛攻德黑蘭劍指政權更迭

以色列12日深夜開始對伊朗發動的攻擊，造成伊方多名軍方高層、核子科學家喪命，至少有20名伊朗高階指揮官遭擊斃，近乎團滅，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。