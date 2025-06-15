中東衝突恐擴大 大埃及博物館再延遲開幕
全世界最大考古博物館「大埃及博物館」（GEM）原訂7月3日舉行正式開幕典禮，但埃及當局今天宣布，由於地區緊張局勢升高，期待已久的開幕典禮將再次延遲。
法新社報導，這座位於吉薩金字塔（GizaPyramids）區附近的大型超現代建築風格博物館，多年來因政治不穩定、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情等因素一再延遲開幕。
占地50公頃的「大埃及博物館」，歷時20年建造，耗費12億美元（約新台幣354億元）。正式開幕後，將成為全世界最大單一文明考古博物館，是巴黎羅浮宮（Louvre）、紐約大都會博物館（New York'sMetropolitan）面積的2倍大，為大英博物館（BritishMuseum）的2.5倍。
埃及總理馬德布利（Mostafa Madbouly）在今天記者會中表示，盛大的開幕式將延遲至今年最後一季。
原訂7月3日的開幕典禮，美國前總統拜登（JoeBiden ）和西班牙國王菲利佩六世（King Felipe VI）等世界領袖與政要都受邀出席。
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