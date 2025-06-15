英國派軍機增援中東 德外長籲伊朗與歐洲三強立即會談

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聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
伊朗飛彈襲擊以色列中部城市雷荷屋，15日可見當地一處住宅區受損。歐新社
伊朗飛彈襲擊以色列中部城市雷荷屋，15日可見當地一處住宅區受損。歐新社

七大工業國集團（G7）領袖15日將在加拿大展開高峰會。英國首相施凱爾飛往加拿大時說，他已和美國總統川普、以色列總理內唐亞胡和其他世界領袖討論降溫局勢的作法。

英國正向中東派遣皇家空軍軍機和其他軍事增援。施凱爾說，「我們對伊朗擁有的核計畫長期抱持擔憂。我們確實承認以色列自衛權利，但我絕對清楚現在局勢需要降溫。目前區域形勢更廣泛升級的危機很大」。他並說，預料G7峰會上將繼續「激烈討論」。

美聯社15日報導說，這次G7峰會受到中東戰爭擴大以及川普關稅戰懸而未決的陰影壟罩。以色列13日空襲伊朗核設施以及德黑蘭隨後報復的行動，似乎讓許多世界領袖措手不及，又一次顯示隨著川普希望讓美國作為世界警察的角色退場，世界局勢更不穩定。

另據路透報導，德國外交部長瓦德福14日晚間向德國公共廣播聯盟ARD說，德國、法國和英國正準備好就德黑蘭的核計畫立刻與伊朗會談，以期緩和中東形勢。

正出訪中東的瓦德福說，他正設法協助以色列和伊朗衝突降溫，並說德黑蘭過去未能把握機會進入具建設性的會談，「我希望那仍有可能」；德國和英、法都已準備好，「我們提議伊朗就核計畫立即協商」，希望德黑蘭接受。

瓦德福也說，這場衝突和解的一項關鍵先決條件，就是伊朗對中東、以色列和歐洲都不形成危險。被問到是否認為伊朗政府可能垮台，瓦德福說，他的假設是弄垮德黑蘭政權並非以色列的意圖。

瓦德福說，唯有各方都對伊朗、以色列施壓，衝突才能結束，「目前共同預期是，未來一周內必須設法對雙方採取認真行動，來打斷暴力循環」。

伊朗 以色列

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