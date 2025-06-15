以色列過去48小時籲美國參戰打伊朗！川普說話了

政治新聞網Axios於當地時間14日報導，兩名以色列官員透露，以色列在過去48小時內已要求川普政府加入打擊伊朗，目的摧毀德黑蘭的核設施。美國目前並未答應介入，而川普美東時間15日凌晨發文，表明美國與伊朗14日遇襲無關，並警告德黑蘭若以任何形式攻擊美方，將遭到美方以前所未有的力量還擊。

Axios報導指出，以色列無法單獨摧毀位於伊朗福爾多（Fordow）的核設施。該濃縮鈾設施建於山體深處，以方缺乏可摧毀地下設施的鑽地炸彈與重型轟炸機，而美國具備這些武器，且可從鄰近地區起飛。

美方並未答應介入，並強調伊朗若因此報復美國目標是非法的。若美國參與轟炸伊朗，即使是僅參與轟炸福爾多設施，將成為直接參戰方。若福爾多未被摧毀，以色列行動形同失敗，因為消除伊朗核能力是其戰略的核心目標。

川普15日凌晨在真實社群發文表示，「美國與伊朗今晚遇襲毫無關聯。如果美國在任何方式、形式和手段下遭到伊朗攻擊，美國武裝部隊將以前所未見的全面實力與力量還擊。」

除此之外，川普也稱，「然而，我們也完全有能力促成伊朗與以色列之間的協議，終結這場血腥衝突！」