以色列持續轟炸伊朗 還想暗殺胡塞叛軍
以伊緊張！以色列近日在中東四處引戰，炸完伊朗還想暗殺葉門胡塞叛軍的指揮官。以色列近日因擔心伊朗發展核武，對伊朗進行大規模轟炸，但伊朗也以發射飛彈與無人機回擊，甚至退出與美國重新協商的《全面核協議》談判。俄羅斯總統普丁與美國川普雖因中東局勢通話，但雙方對如何緩解衝突並無共識。
以色列多方轟炸
根據《英國廣播公司》報導，伊朗近來多位高階官員與軍官都遭到以色列暗殺，讓伊朗以大量無人機與飛彈對以色列進行反轟炸以色列行政首都特拉維夫，而以色列國防軍表示，對於伊朗核計畫相關的基礎設施進行轟炸，還有伊朗國防部與其智庫，還有可能疑似隱藏核武或關鍵技術的要塞。
《衛報》提到，以色列孩童時轟炸葉門胡塞叛軍的據點，試圖刺殺叛軍的高層將領。背後有伊朗撐腰的胡塞叛軍，因以色列攻擊哈瑪斯，便以紅海商船要脅，揚言若以色列不停止攻擊加薩走廊，就會持續攻擊紅海商船。但以色列也不甘示弱轟炸回應，美國、法國也有不少護衛商船的行為。
西方盼衝突降溫
《半島電視台》提到，針對以色列轟炸伊朗，土耳其總統艾爾段表示反對，並呼籲以色列停止轟炸；中國外交部長王毅則支持伊朗自衛，批評以色列的行為相當危險；英國外交部長拉米則呼籲局室要儘速降溫，德國外長瓦德普也提醒，伊朗核計畫攸關中東局勢，盼衝突儘速降溫。
對於此事，親伊朗的國家主要都指控以色列違反國際法，要求以色列停止轟炸，西方國家雖反對伊朗擁有核武器，但他們更擔憂以色列的軍事行動可能引發大規模區域衝突，導致局勢失控。因此，他們普遍呼籲各方保持克制，避免衝突升級。
近東衝突都難解
《Politico》指出，俄羅斯總統普丁與美國總統川普因應近日中東局勢的緊張進行50分鐘的通話，川普雖因為俄烏停火持續卡關很不爽普丁，但還是與普丁進行通話。雙方雖然都很希望中東衝突結束，還有伊朗可以重回核協議談判，但對於如何緩解並沒有共識，僅表示未來會繼續保持聯絡。
川普還透露，普丁主要聚焦在中東衝突，對俄烏的部分談得很少。《路透社》提到，普丁的盟友烏沙科夫則指出，普丁譴責以色列對伊朗的轟炸，至於俄烏談判上，希望可以在22日以後找時間進行。俄烏衝突的無解與以伊衝突的升溫都讓各界相當關注。
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