以色列持續轟炸伊朗 還想暗殺胡塞叛軍

以伊緊張！以色列近日在中東四處引戰，炸完伊朗還想暗殺葉門胡塞叛軍的指揮官。以色列近日因擔心伊朗發展核武，對伊朗進行大規模轟炸，但伊朗也以發射飛彈與無人機回擊，甚至退出與美國重新協商的《全面核協議》談判。俄羅斯總統普丁與美國川普雖因中東局勢通話，但雙方對如何緩解衝突並無共識。

2025-06-15 12:50