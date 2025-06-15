以伊衝突航班中斷 台旅客擬陸路赴土耳其返台

以色列與伊朗近日爆發激烈衝突，伊朗多處遭以軍空襲，台灣旅居當地國人行程受影響。現於伊朗旅遊的24歲台灣旅客康承暄表示，原訂由伊朗首都德黑蘭搭機返台計畫因空域封閉與安全疑慮生變，擬改由陸路前往土耳其轉機返國。

康承暄接受中央社電話訪問時表示，她於3日入境伊朗，原定17日自德黑蘭搭機，經卡達轉往廈門再返回台灣。惟13日以軍發動空襲後，伊朗全面禁飛，德黑蘭更成為攻擊焦點之一，讓她決定調整路線，考慮維持原定出境日期，改經土耳其返台。

她指出，已嘗試聯繫台灣駐外單位，但因伊朗無設處，目前僅有外貿協會駐德黑蘭台貿中心，但電話無法接通。

康承暄目前身處距德黑蘭約400公里的伊斯法罕市（Isfahan），她表示，13日空襲發生時為伊朗清晨，自己正在休息，並未聽聞爆炸聲響，當天早上從當地人口中及新聞得知空襲消息。她了解以軍攻擊德黑蘭周邊區域，主要針對政府設施，市區並未受到明顯影響。

根據伊朗國營媒體IRNA報導，空襲目標包括位於伊斯法罕的Shahid Raisi核能設施。媒體報導指出，伊斯法罕市亦為伊朗濃縮鈾設施重要據點之一。

康承暄觀察，當地社會秩序大致如常，14日空襲後首次外出，街上人車如常，氣氛未見明顯緊張，與台灣家人所見媒體畫面差距甚大，「我媽很擔心，甚至因此失眠，但實際情況沒有想像中那麼可怕。」從她拍攝的影片可見，街道上人來人往，有商戶亦如常做生意。

她指出，雖親伊媒體多對空襲事件表達譴責，但她接觸的部分當地民眾對以軍攻擊表示支持，甚至感到欣慰，反映出部分人民對政府的不滿情緒。她認為，當地媒體多為官方立場，部分居民傾向翻牆觀看外媒報導。

對於以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）呼籲伊朗人民團結對抗「邪惡壓迫政權」。康承暄認為，當地類似中國大陸般存在監控，並不樂觀看到群眾出現實質反抗行動。

台灣外交部13日表示，已與駐以色列代表處保持聯繫，目前在以色列的台僑、國人及駐處人員共283人，在伊朗約7人，均安無虞。外交部提醒，在伊朗國人可向駐杜拜辦事處尋求協助，以色列則由駐以色列代表處負責相關事宜。

外交部同時提升以色列及伊朗旅遊警示至第四級紅色警示，籲請國人避免前往，並儘速離境。

此次衝突源於以色列以伊朗構成核子威脅為由，於13日清晨對伊境內多處目標發動空襲，鎖定核子設施並擊斃多名軍方高層與核子科學家。伊朗隨即反擊，雙方爆發交火，新一輪美伊核談判也因此中斷。上一次兩國交火為2024年10月，當時伊朗回應以色列對黎巴嫩武裝分子真主黨發動攻擊，曾對以色列發射約200枚飛彈。