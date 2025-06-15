上合組織譴責以色列軍事打擊伊朗：行為不可接受

以色列與伊朗空襲衝突持續升級，而就此次以伊衝突，北京積極斡旋緊張局勢。由中國大陸所主導的「上海合作組織」（上合組織）14日表示，強烈譴責以色列13日對伊朗發動的軍事打擊。上合組織並稱此舉損害伊朗主權，對全球和平與穩定帶來嚴重影響。

同一時間，大陸外交部14日深夜發出大陸外長王毅新聞稿指出，王毅14日分別與以色列、伊朗外長通電話。王毅向以色列外長薩爾（Gideon Saar）表示，中方明確反對以色列違反國際法以武力襲擊伊朗，呼籲回歸外交手段解決問題的軌道。王毅並稱，中國願為推動局勢緩和繼續發揮建設性作用。

王毅與伊朗外長阿拉奇（Abbas Araghchi）談話時也強調，以色列的行為嚴重違反聯合國憲章宗旨原則和國際關係基本準則，特別是攻擊伊朗核設施開創了危險的先例，有可能造成災難性後果。中方支持國際社會主持公道，盡快發聲。「我們也敦促對以色列有影響的國家為恢復和平做出切實努力。」

上合組織14日在官網發布「關於伊朗遭受軍事打擊的聲明」的新聞稿。聲明中指出，對中東局勢升級嚴重關切，強烈譴責以色列6月13日對伊朗發動的軍事打擊。有關侵略行為針對平民設施和核能設施，造成平民傷亡。這嚴重違反國際法原則和聯合國憲章，損害伊朗主權，對地區和國際安全造成破壞，對全球和平與穩定帶來嚴重影響。

聲明提到，上合組織成員國堅定支持透過和平和政治外交方式解決伊朗核子問題，這是唯一的途徑。上合組織成員國對伊朗人民和政府表達深切同情。

同時，聲明強調，上合組織成員國恪守聯合國憲章和上合組織憲章的宗旨和原則，認為任何有損上合組織成員國的行為不可接受，將堅定維護國際和平與安全。

星媒聯合早報指出，上海合作組織是一個橫跨歐亞大陸的地區性安全與政治合作組織，伊朗在2023年正式加入。目前，上合組織共有10個成員國，分別為中國大陸、俄羅斯、哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克、烏茲別克、印度、巴基斯坦、伊朗和白俄羅斯。