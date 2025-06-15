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以伊互撂狠話衝突升級 阿曼：美伊第6輪核談判取消

中央社／ 德黑蘭14日綜合外電報導

以色列今天揚言攻擊「屬於（伊朗）最高領袖的所有目標」；伊朗總統則警告，以色列若持續攻擊，將遭到嚴厲報復。雙方的緊張對峙引發國際憂心衝突升高。

法新社報導，以色列昨天對伊朗發動前所未見的空襲行動後，兩國今天爆發激烈交火，原訂15日舉行的新一輪美國與伊朗核談判也被迫取消。

以色列昨天起對伊朗的軍事基地和核設施進行空襲，造成數十人死亡，其中包括高階軍官、伊朗革命衛隊（Revolutionary Guards）指揮官和平民。伊朗則以無人機和飛彈報復攻擊以色列。

伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）指出，「猶太復國主義政權的侵略若持續，將招致伊朗武裝部隊更嚴厲、更強力的回應。」

根據總統辦公室聲明，裴澤斯基安譴責華府「虛偽」，一方面支持以色列，一方面又與伊朗進行核談判。扮演調停者的阿曼表示，原訂15日舉行的美國與伊朗第6輪核談判取消。

伊朗首席核談判代表、外長阿拉奇（Abbas Araghchi）說，以色列的攻擊破壞協商行動，凸顯以色列「本質上敵視外交」。

伊朗 以色列

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