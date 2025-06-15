伊朗4波回擊以色列 200飛彈、逾70戰機互攻

以色列十三日襲擊伊朗核設施及軍事高層後，伊朗正式展開軍事行動報復，在十三日晚間至十四日凌晨向以色列發射數波飛彈，造成特拉維夫地區等地至少三人喪命，約一百五十人受傷。隨後，以軍當夜再度襲擊伊朗首都德黑蘭等地區，已傳出約六十人死亡。開戰兩日來，伊朗至少一三八人喪命。

以色列時報十四日報導，以軍指稱伊朗發動四波攻擊，每波包含數十枚飛彈。路透引述一位以色列軍官指出，伊朗共發射約兩百發彈道飛彈。以色列駐美大使萊特爾向美國有線電視新聞網說，伊朗擁有約兩千枚彈道飛彈，預料持續發射。

伊朗稱戰火擴及美軍基地

伊朗國營媒體法斯通訊社十四日報導，伊朗軍方高層官員聲稱，這場衝突不會停止，伊朗打擊行動將持續；戰火在未來幾天將擴及以色列政權「占領」的所有地區和「（中東）區域內的美軍基地」。

美聯社和法新社十四日報導，以色列各地響起空襲警報和爆炸聲，耶路撒冷、特拉維夫等地夜空被爆炸火光照亮。以色列消防救難單位說，特拉維夫一棟建築被彈體擊中，當地醫院證實一名婦女喪命。特拉維夫地區先前傳有卅四傷。

特拉維夫遇襲後，一枚伊朗飛彈擊中中部沿海城市里雄萊錫安幾棟住家附近。以色列緊急醫護組織紅色大衛之星說，至少兩人死亡，十九人受傷；以色列消防救難單位說，四棟住家嚴重受損。

以色列特拉維夫十三日受到伊朗報復攻擊，市區發生爆炸，可見火光與濃煙。（美聯社）

伊證實福爾多核設施受損

以軍說，伊朗這次的飛彈多數被攔截或未擊中目標。兩位美國官員說，美軍曾協助擊落伊朗飛彈。一位匿名美國官員說，這是利用美國在該區域的陸基防空系統。

伊朗十三日甫遭以色列空襲，伊朗駐聯合國大使伊拉瓦尼在聯合國安理會說，當日的攻勢導致高階軍官在內七十八人死亡、逾三百二十人受傷，絕大多數是平民。半官方伊朗學生通訊社十四日報導，伊朗證實，位於福爾多的核設施受損。

以色列十三日至十四日仍襲擊伊朗，以軍說當夜攻擊德黑蘭地區的防空設施等目標；以軍發言人德弗林說，逾七十架以國戰機在德黑蘭上空行動，來取得該地空域行動自由。以色列國防部長卡茲說，德黑蘭若繼續對以射彈將引火焚身。

德黑蘭西部麥拉貝德機場十四日上午冒出大火和濃煙；伊朗半官方塔斯尼姆通訊社報導，德黑蘭傳出數起爆炸。路透同日引述伊朗官媒報導，廿名孩童在內的約六十人已死於以色列對德黑蘭一處住宅設施的攻擊。

以攻擊伊多座飛彈發射器

伊朗媒體指出，以色列已對伊朗西部和西北部發動新攻擊，包括西北城市大不里士，以及克爾曼沙省、哈梅丹省和羅瑞斯坦省等西部幾省局部。以軍說，正打擊伊朗多座飛彈發射器。以色列時報稱，伊朗西部阿薩達巴德一處飛彈據點傳兩人喪命。伊朗民航局已宣布關閉其領空，該國所有機場航班起降暫停直到另行通知。

美國總統川普十三日接受路透電訪說，事前就知道以色列會襲擊伊朗，還說已給伊朗六十天達成新版伊核協議，十三日是第六十一天；美伊仍有達成核協議的空間，還不算太遲，但不確定美伊十五日是否如期舉行核談判。

美國防長赫塞斯十四日受訪時說，美國已準備好捍衛其在中東的人員和利益。他還說，川普持續傳遞偏好在談判桌解決衝突的訊息。