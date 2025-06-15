美情報總監發出嚴厲警告 世界處在核毀滅邊緣

美國國家情報總監加巴德前幾天才發出空前嚴厲的警告，指稱「（美國）政界菁英的戰爭販子已將世界推向前所未有的核毀滅邊緣」。

前述警告並非與以伊互打有關，而是十日在其社群媒體Ｘ帳號貼出影片，並提到目前比以往任何時候都更接近核毀滅邊緣，政治菁英及戰爭販子正煽動核大國間的恐懼及緊張。該影片更以動畫形式展示加州舊金山金門大橋在核戰中遭摧毀的場景。

外界注意到，加巴德此一觀點並非美國政府情報部門的官方評估，而是她作為一位高階情報專家做出分析所得出的結論。三月她以國家情報總監身分在聯邦參院情報委員會作證時，列舉美國面臨的威脅，但隻字不提核戰一觸即發的風險。

加巴德當時向該委員會提交的年度情報機構全球威脅報告，結論是除非俄羅斯面臨生存威脅，否則不太可能動用核武。該報告還指中國大陸只有在先遭核打擊下，才可能用核武還擊。

其實加巴德多年來一直對核戰風險示警，就在去年一次播客節目中，還暗示美國官員及高階軍官可能首先挑起核戰。而她長久以來的許多觀點都批評美國政府在國際事務中扮演的角色，凸顯她個人與「情報總監」的官方角色間存在矛盾。

加巴德在前述的三分半鐘Ｘ影片中未提到美國總統川普，也沒點名哪些是企圖煽動核戰的政界菁英。